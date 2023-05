Google Maps introduceert AI gebaseerde ‘Immersive View’ voor routes

Google heeft tijdens I/O een nieuwe manier geïntroduceerd om routes te begrijpen en te bekijken voordat je op pad gaat. Met behulp van AI en geavanceerde technologieën wordt de manier waarop mensen navigeren en de wereld verkennen opnieuw uitgevonden.

Immersive View voor Google Maps

Met ‘Immersive View’ voor routes kunnen gebruikers elk deel van een route visualiseren voordat ze vertrekken, of ze nu rijden, lopen of fietsen. Vorig jaar kregen we al even een voorproefje van Immersive View. Deze functie maakt gebruik van computer vision en AI om miljarden Street View- en luchtfoto’s samen te voegen en zo een rijk, digitaal model van de wereld te creëren. Hiermee krijgen gebruikers in één oogopslag alle informatie over hun route te zien, inclusief fietspaden, trottoirs, kruispunten en parkeermogelijkheden.

Immersive View voor routes wordt in de komende maanden uitgerold in steden als Amsterdam, Berlijn, Dublin, Florence, Las Vegas, Londen, Los Angeles, New York, Miami, Parijs, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokio en Venetië. De functie biedt gebruikers ook informatie over luchtkwaliteit en weersveranderingen, zodat ze goed voorbereid op pad kunnen gaan met bijvoorbeeld een regenjas of zonnebrandcrème.

Google helpt ontwikkelaars ook om meeslepende ervaringen in hun apps en websites te bouwen met het Google Maps Platform. Met de nieuwe Aerial View API kunnen ontwikkelaars eenvoudig een 3D vogelvluchtvideo van een bezienswaardigheid in hun apps integreren. Daarnaast lanceert Google een experimentele release van fotorealistische 3D-tegels via de Map Tiles API, waarmee ontwikkelaars de 3D-beelden achter Google Earth kunnen gebruiken om unieke, meeslepende ervaringen te creëren zonder een 3D-kaart vanaf nul op te bouwen.

Hoge resolutie 3D beelden uit Google Earth ook beschikbaar voor ontwikkelaars