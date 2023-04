Google Maps brengt handige verbetering met indicator voor speld

Met een nieuwe server-side van Google Maps is een handige toevoeging gedaan. De marker kun je nu nog sneller terugvinden in de applicatie. Extra handig als je bijvoorbeeld de omgeving verkent rondom de geplaatste speld.

Google Maps: verbeteringen voor de speld

Wanneer je een locatie zoekt op Google Maps, wordt deze aangeduid met de inmiddels wel bekende rode speld. Deze markeert de locatie op de kaart. Echter kan het bij het rondzoeken op de kaart zomaar gebeuren dat je de rode marker uit het oog verliest. Daar heeft de kaartenmaker nu wat op gevonden met een handige toevoeging. Vanaf nu hoef je de rode speld niet meer kwijt te raken, want je kunt nu door het scherm vegen, zonder deze te verliezen.

Google Maps heeft namelijk een indicator toegevoegd waar je je rode speld terug kunt vinden. Deze verschijnt zodra de marker uit het beeld verdwijnt. Je kunt vervolgens zelf terug vegen om de marker weer terug te vinden, maar je kunt ook direct op de rode indicator tikken, waarna je teruggestuurd wordt naar de plaats van de marker.

De uitrol van de functie is inmiddels in volle gang en komt naar elke Google Maps-gebruiker. Het kan nog wel even duren totdat iedere gebruiker hem ziet, aangezien de uitrol gefaseerd verloopt. Je hoeft hiervoor geen update te downloaden uit de Google Play Store; het gaat automatisch.