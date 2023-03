Google Maps: Immersive View eindelijk dichtbij; aanslag op databundel

Op internet meldt de eerste gebruiker zich van Google Maps, waarbij de Immersive View modus beschikbaar is. Al enige tijd geleden werd de functionaliteit aangekondigd door Google, maar we moeten nog altijd wachten op de uitrol. Daar lijkt nu wat meer vaart in te zitten.

Immersive View wordt uitgerold

Op het sociale netwerk Reddit meldt een gebruiker dat hij/zij toegang heeft gekregen tot de nieuwe Immersive View modus in Google Maps. Vorig jaar werd Immersive View aangekondigd tijdens Google I/O. Echter is de functionaliteit nog altijd niet beschikbaar, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Met Immersive View krijg je een realistische weergave te zien van een locatie, waarbij kunstmatige intelligentie gecombineerd wordt met de beelden uit Street View en satellietbeelden. Door het aanpassen van de tijd en datum, kan ook het weer veranderen, waarna je een realistische weergave ziet.

Een Duitse gebruiker meldt dat de functionaliteit bij hem of haar te zien is. Het is één van de weinige gebruikers waarbij de functionaliteit beschikbaar is. De functie zien we hier nog niet terug. Daarnaast lijken nog wat functies in Immersive View te ontbreken. Zo ontbreekt de verkeersdrukte en missen we nog een aantal andere toevoegingen. Onlangs werd bekend dat ook Amsterdam toegevoegd zal worden aan deze realistische weergave. De functie werkt volgens de gebruiker op Reddit al in Londen en Berlijn.

Opvallend is verder de toevoeging die de gebruiker doet over het dataverbruik. Met een half uurtje spelen met Immersive View merkt de Reddit-gebruiker op dat de smartphone aardig heet is geworden, en er in die dertig minuten tijd voor 2GB aan data doorheen is gegaan. Het is niet bekend of Google hier nog wat in gaat en kan doen, wat betreft dataverbruik. Ook is nog altijd onbekend wanneer de functionaliteit voor iedereen beschikbaar komt.