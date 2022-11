Google Maps met 3 nieuwe functies: Live View, oplaadpunten en rolstoeltoegankelijkheid

Google heeft bekend gemaakt dat kaartendienst Maps uitgerust wordt met drie nieuwe functies. De functionaliteit zal in de komende tijd uitgerold worden naar de gebruikers. Het gaat om informatie over rolstoeltoegankelijke plaatsen, het snel en beter vinden van oplaadpunten en er is nieuws over Live View.

Google Maps wordt uitgebreid

Live View is een handige toevoeging in Google Maps. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van Google Maps en de camera preciezer navigeren in bijvoorbeeld een stad die voor jou vreemd terrein is. Eind september werd door Google bekend gemaakt dat de functionaliteit van Live View verder uitgebreid zou worden. Toen werd al duidelijk dat het veel interactiever zou worden, met informatie over beoordelingen, prijzen, openingstijden en meer. Denk aan bijvoorbeeld het vinden van de vertrektijden als je de camera op het station richt, of het vinden van openingstijden van een winkel. Daarnaast kun je snel bepaalde plaatsen vinden, zoals een geldautomaat, bepaalde winkel, restaurant of iets anders. De resultaten worden nu beter dankzij de combinatie van Street View, AI en AR.

Laadpalen

Gebruik je Google Maps voor het vinden van oplaadpunten voor je elektrische auto, dan kun je ook verbeteringen verwachten. Google zal een optie uitrollen waarmee je kunt filteren op laadpalen die geschikt zijn voor jouw auto. Denk aan bepaalde ondersteuningen of snellaadplekken die kunnen laden met een snelheid van meer dan 50 kW.

Rolstoeltoegankelijkheid

Google Maps rolt ook verbeterde informatie uit over rolstoeltoegankelijke plekken. Eerder werd deze functie al uitgerold naar gebruikers in Australiƫ, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, dat gaat nu wereldwijd gebeuren. In de afgelopen tijd heeft Google Maps de benodigde informatie hiervoor al verzameld. De informatie over de rolstoeltoegankelijkheid is zichtbaar bij de andere informatie over een locatie, zoals bijvoorbeeld bij de openingstijden. De functie waarmee het zichtbaar wordt, dien je wel zelf nog aan te geven bij de instellingen in de Google Maps app. Dit kan bij Instellingen > Toegankelijke plaatsen.

De nieuwe functies zullen vanaf nu uitgerold worden. Het kan echter even duren totdat iedereen de nieuwe functionaliteit terugziet in de apps van Google Maps. De nieuwe functies komen beschikbaar voor zowel Android als voor Apple iOS.