Google Maps verwijdert stilletjes Corona-kaart uit app

In september 2020 lanceerde Google een nieuwe functie voor kaartendienst Google Maps. De nieuwe functie was een COVID-laag die over de kaart gelegd kon worden. Die is vanaf nu niet langer meer beschikbaar.

Corona-laag in Google Maps

Stilletjes heeft Google een functie weggehaald uit de app van Google Maps. Een nieuwe server-side update heeft de COVID-laag uit de lagen verwijdert, en deze kun je dus niet meer gebruiken in Google Maps. De functie werd in september 2020 geïntroduceerd en gaf inzicht in de Coronagevallen per land. Je kon precies zien hoe het zat met het aantal besmettingen, samen met kleurcodes. Per land, maar ook per regio kon je zien of het aantal besmettingen steeg, of juist aan het dalen was. De informatie werd uit verschillende bronnen gehaald.

Google is nu dus gestopt met het tonen van deze laag. Volgens Google ligt de reden bij het afgenomen gebruik van de functie, om die reden is deze niet meer beschikbaar in Google Maps voor mobiel en voor de pc. Wel kun je Google Maps nog steeds gebruiken voor het zoeken naar bijvoorbeeld testcentra en vaccinatielocaties.