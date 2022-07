Google Maps gaat route-opties toevoegen voor hybride en elektrische auto’s

Eerder al werden eco-vriendelijke routes voorgesteld als nieuwe functie voor Google Maps. Nu is het tijd voor een andere nieuwe functie die in ontwikkeling is voor de kaartendienst. Degenen met een hybride of elektrische auto krijgen meer opties bij Google Maps.

Google Maps met nieuwe route-opties

Google Maps krijgt nieuwe functies, die vooral van pas kunnen komen voor degenen die in het bezit zijn van een hybride of een elektrische auto. Vorig jaar maakte Google bekend dat het eco-vriendelijke navigatie zou uitrollen, waarbij bij het plannen van een route rekening wordt gehouden met het milieu. Hierbij zie je bijvoorbeeld een gemiddelde CO2-uitstoot bij de route, en welke beter is.

Een verbetering die er nu aan zit te komen, borduurt voort op deze functionaliteit. In de nieuwe versie van Google Maps zijn aanwijzingen gevonden voor uitbreiding hiervoor. Je kunt namelijk in de toekomst in Google Maps aangeven of je in het bezit bent van een hybride- of elektrische auto. Handig, want niet iedere auto gedraagt zich hetzelfde qua brandstofverbruik. Elektrische auto’s zijn het meest efficiënt op een minder hoge snelheid. Bij hybride auto’s ligt het verbruik lager in en rond de stad. Wanneer Google Maps deze informatie heeft, kan het de suggesties voor routes beter afstemmen.

Uiteindelijk krijgen gebruikers in de app van Google Maps de opties benzine, diesel, elektrisch en hybride te zien, zo wordt duidelijk. Het is nog niet bekend wanneer Google Maps de nieuwe functies uitrolt naar de navigatie-app.

