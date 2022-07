Google Maps: nieuwe verkeerswidget vanaf nu voor iedereen beschikbaar

Google Maps is een hele nuttige applicatie, de app wordt nu nog beter gemaakt dankzij een nieuwe widget. Vanaf nu kan iedereen de verkeerswidget gebruiken waarmee je direct inzicht krijgt in de drukte op de weg in je omgeving.

Google Maps: verkeerswidget

Dankzij een nieuwe server-side update van Google Maps kun je vanaf nu een nieuwe widget op je startscherm plaatsen. Het is de verkeerswidget waarover we eerder al nieuws te horen kregen. Google maakte een paar weken geleden al bekend dat er een nieuwe widget aan zat te komen, maar nu is hij ook daadwerkelijk beschikbaar op Android. Ondanks de lange geschiedenis van Google Maps is het pas de tweede echte widget van Maps. Eerder werd al een ‘In de buurt widget‘ toegevoegd.

De nieuwe verkeerswidget van Google Maps toont je de drukte op de weg, in je actuele omgeving. Hiervoor toont het direct je omgeving. Je kunt in en uitzoomen met een druk op de zoom-knop. Je hoeft dus niet met je vingers te knijpen voor pinch-to-zoom, want dit werkt niet. Het is één slag inzoomen en één slag uitzoomen. Je kunt de widget toevoegen op de bekende manier. Houd hiervoor het startscherm even ingedrukt, tik op het toevoegen van een widget, zoek naar Maps en voilà.