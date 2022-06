Google Maps krijgt nieuwe widget met verkeerssituatie in omgeving

Google heeft een nieuwe widget aangekondigd voor Google Maps. De nieuwe widget toont de verkeerssituatie in de omgeving. Daarbij voegt het nog wat extra’s toe.

Nieuwe widget voor Google Maps

Google Maps krijgt een nieuwe widget. Google heeft de widget voor de kaartendienst zelf aangekondigd in een blogbericht over andere widgets. Met de nieuwe Google Maps widget word je op de hoogte gebracht van de verkeersinformatie in je omgeving. Op de widget zie je je huidige locatie, samen met de omliggende wegen. Je ziet dus direct hoe druk het is op die wegen.

Via de widget kun je met één druk op de knop in- en uitzoomen om zo beter het overzicht te zien. Dit alles vanaf je startscherm. De kaart wordt realtime bijgewerkt met de nieuwste informatie. Google heeft aangegeven dat het de nieuwe widget voor Maps uitrolt in de komende weken. Eerder werd een andere handige Maps-widget al uitgerold.