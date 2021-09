Google Maps komt met compleet vernieuwde (misvormde) widgets

Het nieuwe Material You-design, dat geïntroduceerd werd met de komst van Android 12, gaat ook zijn weg naar Google Maps vinden. Niet iedereen is er fan van, en het is maar de vraag of iedereen blij kan zijn met de nieuwe Google Maps widgets die in Material You-stijl zijn gegoten.

Google Maps widgets in Material You

In de afgelopen tijd zijn verschillende Google-apps al voorzien van het nieuwe Material You-jasje, wat gezien kan worden als de opvolger van het Material Design. Toch zijn de wijzigingen relatief subtiel, omdat het slechts een klein aantal visuele veranderingen doorvoert. Bij widgets hoeft geen rekening gehouden te worden met de bestaande indeling en kunnen ontwikkelaars helemaal los gaan. Het lijkt erop dat Google dit ook met de nieuwe Google Maps widgets heeft gedaan.

De nieuwe widget voor de kaartendienst van Google Maps, gebruikt vrij opvallende vormen. Het lijken twee losse widgets, maar toch is het één geheel. De bovenste indeling van de widget herbergt de zoekfunctie, daaronder vind je snelkoppelingen naar bijvoorbeeld thuis, of juist een restaurant, pompstation, supermarkt of iets anders. De knoppen zijn in de stijl van het Material You-ontwerp. Het is mogelijk om het formaat aan te passen, waarbij de indeling verder vrijwel gelijk blijft.

Jammer is dat je niet kunt scrollen door de widget, waardoor je de widget van de grootte 4 x 3 aan moet houden, om alle functies te kunnen gebruiken. Draait je toestel op Android 12, dan worden de kleuren van de widget aangepast aan de wallpaper die je op dat moment hebt ingesteld. De nieuwe widgets zijn nog niet beschikbaar voor het brede publiek. Op dit moment zijn de aanwijzingen voor de nieuwe widgets alleen opgedoken in de broncode.