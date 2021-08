Google Maps gaat informatie geven over de prijzen van tolwegen

Google Maps is een erg uitgebreide applicatie, boordevol mogelijkheden. Dat neemt echter niet weg dat er nog verbeteringen mogelijk zijn voor de kaartendienst. Een volgende verbetering is nu in voorbereiding en heeft betrekking op de tolwegen in de Google Maps.

Prijzen tolwegen in Google Maps

Wanneer je nu een route plant met Google Maps, waarbij je een tolweg tegenkomt, krijg je hier netjes een melding van te zien. Je ziet dat er op je route een tolweg is, waarvoor je dus moet betalen. Via de route-opties kun je al ervoor kiezen om een tolweg te vermijden, met een stuk omrijden tot gevolg. Je weet echter niet via Google Maps hoeveel je moet betalen voor dat stuk tolweg; misschien weegt het omrijden niet op tegen de kosten van het omrijden.

Je kunt met veel zoekwerk via Google wel terugvinden wat je aan tol moet betalen; maar hoe makkelijk is het als deze informatie gewoon in Google Maps op te vragen is. Volgens de collega’s van Android Police wordt daar nu aan gewerkt. Verschillende Preview-gebruikers van Google Maps hebben een mail gehad van Google. Hierin worden de plannen uitgelicht en wordt gezegd dat Google aan het kijken is hoe de prijzen van tolwegen het beste in Google Maps getoond en geïmplementeerd kunnen worden. Hiervoor zijn enquêtes de deur uit gestuurd. Voor deze gebruikers is het nog niet mogelijk om de prijzen van tolwegen te zien.

Het is niet bekend of dit gelijk wereldwijd beschikbaar komt. In ieder geval is het bij Waze in verschillende landen al langer mogelijk de tol van een route te zien te krijgen. Dit werkt echter niet in alle landen. Zo ontbreekt in veel gevallen deze informatie van Noorwegen, maar werkt deze bij Frankrijk een stuk beter. In het geval van Waze krijg je bij het routeoverzicht het totale tolbedrag te zien, zoals hierboven in de screenshot is te zien. Onbekend is wanneer Google Maps de uitbreiding krijgt van de tolbedragen.

