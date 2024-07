‘Opvolger van Chromecast krijgt naam Google TV Streamer’ (foto’s)

Televisies worden steeds slimmer, maar heb je nog een ‘domme’ televisie, dan is er gelukkig nog de Chromecast. Een nieuwe generatie is onderweg, maar hierbij kiest Google wel voor een nieuwe naam. Er komt een nieuwe Google TV Streamer.

Google TV Streamer wordt nieuwe opvolger Chromecast

Er komt een nieuwe TV-gadget aan van Google. Het merk komt met een nieuwe opvolger voor de Chromecast. Deze populaire mediastick is al in verschillende generaties uitgebracht. Zo verscheen er al een speciale 4K-versie van de Chromecast en zagen we ook andere varianten. De collega’s van 9to5Google melden nu dat er een nieuwe stick in aantocht is. Deze zal de naam ‘Google TV Streamer’ meekrijgen.

De nieuwe Google TV Streamer heeft een heel ander ontwerp dan hoe we die kennen van de Chromecast. Hierbij lijkt het meer op een settopbox, welke wat schuin afloopt. De ovale vorm zien we wel terug bij de afstandsbediening. De volumetoetsen zullen verplaatst worden van de zijkant naar de voorkant, en ook komt er een ster-knop. Met deze favorieten-knop kun je direct een eigen gekozen app openen, met één druk op de knop. Het kastje zelf krijgt twee kabels aan de achterzijde. Vermoedelijk is dit een netsnoer, samen met een HDMI-kabel.

Verwacht wordt dat deze nieuwe Google TV Streamer 4K-ondersteuning krijgt, en mogelijk nog dit jaar wordt aangekondigd.