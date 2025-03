Google lost problemen met 2e generatie Chromecast en Audio op

Van de week kwamen de Chromecast en de Chromecast Audio in het nieuws. Door problemen aan de kant van Google kon deze mediastick niet langer meer gebruikt worden. Een oplossing wordt nu uitgerold voor de Chromecast (2e generatie) en de Chromecast Audio.

Fix voor Chromecast

Google heeft een oplossing uitgerold voor een probleem dat gebruikers van de Chromecast (2e generatie) en Chromecast Audio sinds kort ondervonden. De foutmelding ‘Niet-vertrouwd apparaat: [naam] kon niet worden geverifieerd’ verhinderde gebruikers om content naar hun apparaten te streamen. De melding suggereerde dat de firmware verouderd was en sommige gebruikers vreesden dat Google de ondersteuning voor deze modellen had stopgezet.

Dit leidde tot speculatie dat Google de 2e generatie Chromecast en Chromecast Audio bewust zou afkeuren, vooral omdat er geen directe opvolger voor de Chromecast Audio beschikbaar is. Een mogelijke vervanging, zoals de Google TV Streamer, zou voor gebruikers met meerdere oudere Chromecast-apparaten een prijzige upgrade betekenen.

Google heeft inmiddels bevestigd dat het hier om een bug ging en niet om een bewuste poging om de apparaten buitenspel te zetten. Alleen de originele, eerste generatie Chromecast is officieel gestopt met het ontvangen van updates, maar ook dat model blijft nog steeds functioneel voor casting.

Google is begonnen met het uitrollen van een update die de komende dagen wereldwijd beschikbaar komt. Gebruikers wordt aangeraden om hun Chromecast met WiFi te verbinden, zodat de update automatisch kan worden gedownload en geïnstalleerd.

Voor gebruikers die hun Chromecast of Chromecast Audio naar de fabrieksinstellingen hebben teruggezet in een poging het probleem zelf op te lossen, werkt Google nog aan een aparte oplossing. Verdere updates over deze situatie worden gedeeld via de Community-pagina van Google.