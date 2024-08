Google eindigt Chromecast-serie na elf jaar

Google heeft bekend gemaakt te stoppen met het produceren van de Chromecast. Dat maakte het bedrijf bekend na de lancering van een opvolger voor de Chromecast-serie.



Meer dan 100 miljoen Chromecasts

De Chromecast van Google werd elf jaar geleden uitgebracht en sinds die tijd heeft Google er meer dan 100 miljoen van verkocht. Toch is het voor Google nu het moment om een nieuwe weg in te slaan met slimme apparaatjes voor je televisie. Waar de Chromecast veel “domme” televisies slim moest maken tegen een zeer aantrekkelijk prijskaartje is dat tegenwoordig niet meer nodig. Deels omdat Google zelf hevig heeft geïnvesteerd in Android TV. Iets waarvan nu wereldwijd zo’n 220 miljoen apparaten zijn te vinden.

Met het eindigen van de Chromecast-serie kwam Google wel met iets nieuws namelijk de Google TV streamer, een meer high-end apparaat waarmee je ook je smarthome apparatuur kunt aansturen. Dat apparaat komt in september beschikbaar. Maar wil je nog een Chromecast scoren, al is het maar omdat je deze handig op vakantie kunt meenemen. Dan zijn ze nog beschikbaar zolang de voorraad strekt. Google zegt nieuwere modellen van de Chromecast nog van software en beveiligingsupdates te voorzien zonder daarbij concreet te worden.

De originele Google Chromecast zoals hij geïntroduceerd werd in 2013 was niet meer dan een flinke dongel die je direct in je televisie kon steken. Waarna je via je smartphone of tablet beelden naar het apparaat kon casten. De tweede generatie kreeg een ronde vorm en ook een HDMI kabeltje voor het makkelijker aansluiten. Daarnaast ontwikkelde Google ook de Chromecast Audio om te koppelen aan je receiver.

Met de Chromecast Ultra werd het mogelijk om ook in 4K en HDR content op je televisie te toveren. Dit apparaat was weliswaar een stuk prijziger dan de originele Chromecast. Als voordeel had dit apparaatje ook een ethernet poort waarmee je deze bekabeld kon verbinden met het internet.

In de laatste jaren kwam Google nog met een vernieuwde Chromecast waarbij ook Google TV is ingebouwd. Deze apparaatjes hebben ook een handige afstandsbediening om door alle content te navigeren. In 2020 in 4K versie en 2022 in een 1080P variant waarmee je redelijk goedkoop een volwaardige streamer in handen had.

