Google TV Streamer aangekondigd: opvolger Chromecast voor 119 euro

De nieuwe mediaspeler van Google is officieel aangekondigd. Het apparaat dook eerder al op in het geruchtencircuit, en is nu dus officieel. We maken vandaag kennis met de Google TV Streamer.

Google TV Streamer

Hoewel we naar het schijnt later deze maand pas nieuwe Pixel-smartphones gaan zien, krijgen we wel al enkele andere producten te zien van Google. Nu haalt het bedrijf het doek van de nieuwe Google TV Streamer. Deze nieuwe mediaspeler is de opvolger van de Chromecast en kent verschillende verbeteringen.

De nieuwe Google TV Streamer moet sneller en krachtiger zijn, en kent daarnaast een nieuw soort ontwerp. Hierbij lijkt het ontwerp op een settopbox, welke je kunt bedienen met de afstandsbediening. In het apparaat zit een ethernetpoort-aansluiting, en de verbinding gaat natuurlijk via een HDMI-kabel, zoals nu ook met de Chromecast het geval is.

Google geeft de nieuwe mediaspeler de MediaTek MT8696 chipset, welke moet zorgen voor een snelheidsverbetering van 22 procent, ten opzichte van de huidige Chromecast met Google TV. De Google TV Streamer krijgt 4GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Er is Dolby Vision video en Dolby Atmos audio.



Het besturingssysteem is Google TV, waarbij de basis van deze versie gebaseerd is op Android 14. Via de software kun je tevens de smart home-apparaten aansturen. Voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld een routine kunt starten via de tv, met het uitzetten van alle (slimme) lampen als je een serie of film start. Tevens kun je direct camerabeelden van de Nest Cam bekijken en zijn er meer opties.

De Google TV Streamer laat je verschillende streamingdiensten sdoorzoeken, waarbij het ook gebruik maakt van Gemini, de AI-tool van Google. Verder kun je de microfoon in de afstandsbediening gebruiken en zoeken naar bijvoorbeeld vakantiefilms. De AI-ondersteuning zorgt er verder voor dat je samenvattingen en recensies op kunt vragen van een film of seizoen. Verder kun je de afstandsbediening laten piepen, als je deze kwijt bent.

24 september verschijnt de Google TV Streamer, voor een prijs van 119 euro.