Google TV Streamer wordt dubbel zo duur: Europese prijs uitgelekt

De Europese prijs van de nieuwe Google TV Streamer is uitgelekt. Duidelijk wordt dat de prijs verdubbelt, ten opzichte van de prijs van de Chromecast. We verwachten de nieuwe mediaspeler van Google binnenkort. Mogelijk tijdens de aankondiging van de Pixel 9-modellen.

Google TV Streamer wordt duurder

Eerder gingen er al geruchten rond over de Google TV Streamer, de nieuwe mediastick van Google. Dit apparaat kan gezien worden als de opvolger van de Chromecast. Het kan qua formaat en ontwerp meer gezien worden als een soort settopbox met ondersteuning voor 4K-content. De Europese prijs van het nieuwe apparaat is nu uitgelekt.

Volgens bronnen zou de Google TV Streamer in Europa een prijs meekrijgen van 119,99 euro. Dat is een verdubbeling van de kosten voor een Chromecast, zo meldt de bron. Die gebruikt het bedrag van 67,99 euro, waarvoor de Chromecast met Google TV wordt aangeboden in Frankrijk. In Nederland komt die prijs vrijwel overeen voor de 4K-versie van de mediastick. In ons land betalen we rond de 70 euro.

We verwachten binnenkort meer informatie van de Google TV Streamer. Het product wordt mogelijk deze week nog aangekondigd, maar meer informatie ontbreekt.