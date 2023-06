Google stopt ondersteuning voor eerste Chromecast

De in 2013 uitgebrachte Google Chromecast krijgt geen updates meer. De eerste versie van de mediastick krijgt ook geen productondersteuning meer. De eerste Chromecast was een groot succes.

Eerste Chromecast zonder updates

Er verschijnen niet langer meer updates voor de eerste generatie Google Chromecast, zo meldt Google op verschillende ondersteuningspagina’s. Deze mediastick werd in 2013 uitgebracht en was direct een groot succes. Je ‘domme tv’ kon door het plaatsen van deze stick een stuk slimmer worden. Vanaf je smartphone of tablet kon je direct beelden casten, en zo het verder bekijken op het grote scherm. Inmiddels zijn er verschillende opvolgers uitgebracht, waarbij de stick in tegenstelling tot het eerste model, ook beschikt over het eigen besturingssysteem Google OS.

Eind vorig jaar werd de laatste update verspreid voor de Google Chromecast uit 2013. In de jaren ervoor was het al stiller met updates voor de stick. Nu is het dus definitief over en uit, en wordt door Google ook de productondersteuning gestopt. De Chromecast blijft werken, maar het zou kunnen zijn dat je op termijn prestatievermindering opmerkt, zo meldt Google.

Het kan lonen om te kijken naar een nieuw model Chromecast. Die zijn vanwege vakantiegeld aanbiedingen bij verschillende partijen nu interessant geprijsd. Je kunt terecht voor de Chromecast bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.