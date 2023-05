Chromecast voor Google TV krijgt update met verbeteringen: dit is er nieuw

Google rolt een update uit voor de apparaten met Google TV, waaronder de Chromecast. Met de nieuwe update worden verbeteringen in de prestaties doorgevoerd. Een fijne verbetering voor de mediastick van Google. De nieuwe verbeteringen zetten we op een rij in dit artikel.

Update voor Google TV

Een nieuwe update staat vanaf nu klaar voor de Chromecast met Google TV. Sterker nog; alle apparaten met Google TV krijgen een nieuwe update aangereikt. Google belooft hiermee verbeteringen in de prestaties. Dit heeft onder andere betrekking op de opstarttijd van de mediaspeler. Je hoeft na de update minder lang te wachten totdat het systeem is ingeschakeld en klaar is voor gebruik. Verder geeft Google aan dat de afstandsbediening vanaf nu beter en sneller reageert op commando’s die je geeft.

Op het gebied van geheugen en opslag heeft de Google TV update ook verbeteringen in petto. Google TV applicaties die voor een periode van 30 dagen niet gebruikt zijn, worden automatisch in een slaapstand gezet. Hierdoor heeft de app op dat moment geen invloed op de prestaties omdat een ongebruikte app nog op de achtergrond draait. Wel blijven alle gegevens bewaard en kun je dus weer snel aan de slag als je de app toch wilt gebruiken. Google laat weten dat deze feature werkt op een apparaat met Android TV 12 of hoger; waaronder dus de Chromecast met Google TV.

De update voor Google TV wordt in de komende tijd uitgerold naar de gebruikers. Sinds kort verkoopt Google de Chromecast met Google TV 2K, welke een stuk goedkoper is dan de 4K-versie.