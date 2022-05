Chromecast met Google TV komt naar Nederland: alle informatie

Ruim 1,5 jaar na de lancering van de Google Chromecast met Google TV, is het tijd dat het apparaat uitgebracht wordt in Nederland. De mediastick komt nu eindelijk naar ons land, zo wordt duidelijk uit de aankondiging van Google.

Chromecast met Google TV naar Nederland

We hebben er lang op moeten wachten, maar Google heeft besloten de Chromecast met Google TV uit te brengen in Nederland. De mediastick maakt het niet alleen mogelijk om content van bijvoorbeeld de smartphone, tablet of laptop naar het grote (televisie-) scherm te casten, maar ook om meer functies te gebruiken. De stick werd anderhalf jaar geleden al gepresenteerd voor verschillende landen, maar in Nederland moesten we het doen zonder deze fijne gadget.

De reden van dat het zo lang heeft geduurd, zou zijn omdat de stick geschikt gemaakt zou moeten worden voor de Nederlandse aanbieders. Overigens, degenen die de stick al in huis hebben en dus over een geïmporteerde versie beschikken, zouden ook de op Nederland gerichte interface aangeboden krijgen.

Wat kun je verder nog met de nieuwe Chromecast? De verschillende diensten, trending series en films zijn gebundeld in een overzichtelijke interface. Daarbij kun je dit platform goed en snel bedienen dankzij de meegeleverde afstandsbediening. Deze biedt direct een snelkoppeling naar de diensten Netflix en YouTube. Je kunt ook de spraakbesturing gebruiken, waarbij de Google Assistent je helpt. Zo kun je bijvoorbeeld ook vragen om de verlichting te dimmen of om over te schakelen naar het scherm met de beelden van de Nest beveiligingscamera. Ook het in- en uitschakelen van de televisie behoort tot de mogelijkheden.

Het hoofdscherm van de dienst biedt in Nederland ruimte voor de diensten YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Videoland, NPO Start, Ziggo GO, Viaplay, HBO Max en Apple TV. Zelf kun je ook nog ruim 6500 apps voor Google TV downloaden. De Google TV ondersteunt 4K HDR en wordt in de HDMI poort van de televisie gestoken.

Je kunt de Google TV Chromecast vanaf nu bestellen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt voor een bedrag van €79,99.