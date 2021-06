KPN: nieuwe Chromecast met Google TV mogelijk naar Nederland

Als de aanwijzingen van KPN kloppen, dan komt de nieuwe Chromecast met Google TV naar Nederland. De provider geeft een signaal af dat dit het geval is.

KPN doet boekje open over Chromecast

Het lijkt erop dat KPN iets weet over de beschikbaarheid van de nieuwe Chromecast, voordat de rest hiervan op de hoogte is. Het gaat over de nieuwe Chromecast welke is voorzien van Google TV. Deze werd eerder al aangekondigd, maar is nog niet officieel te koop in ons land. Wel kun je hem middels grijze import aanschaffen bij Bol.com.

Volgens Androidworld is er nu een duidelijke aanwijzing dat Google van plan is om de Chromecast in Nederland uit te brengen. Er is gestuit op een bericht op het forum van KPN. Daarin wordt gezegd dat de Android TV-app van KPN binnenkort ook op de nieuwste Chromecast Sabrina moet werken, zodra deze officieel uitgebracht wordt in Nederland. Sabrina was de codenaam van de Chromecast voordat deze werd aangekondigd.

Zowel Google als KPN hebben verder niet gereageerd op de berichten.