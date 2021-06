De 5 beste sim-only aanbiedingen van juni 2021: hier kun je geld besparen

Iedere maand zijn er aanbiedingen voor een sim-only abonnement, maar lang niet allemaal zijn ze even interessant. DroidApp zet de beste sim-only aanbiedingen van juni 2021 op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van juni

Ook deze maand kun je bij verschillende providers weer terecht voor leuke voordeeltjes. Daarbij zien we mooie kortingen op grotere databundels of op de aansluitkosten. We hebben de 5 beste sim-only abonnementen van juni 2021 op een rijtje gezet.

Ben

Bij Ben kun je profiteren van de Buitenkans aanbieding. Hierbij krijg je een bundel met 200 minuten of sms’jes, met 10GB aan internet voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Klanten betalen eenmalig 20,00 euro aansluitkosten. Ben geeft ook korting op de kleinere databundels, waarbij je extra data krijgt voor hetzelfde geld. Ben maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Te bestellen bij Ben

Simpel

Ook bij Simpel bel je via het netwerk van T-Mobile. Bij de provider kun je de bundel met 8GB internet en onbeperkt bellen afsluiten voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Eenmalig betaal je 20,00 euro aan administratiekosten.

Te bestellen bij Simpel

Youfone

Bij Youfone kun je ook profiteren van een mooie aanbieding. Met de overstapdeals krijg je 200 minuten en 8GB internet voor 8,50 euro per maand. Voor 12,50 euro per maand krijg je 12GB data, voor 15,00 euro per maand krijg je maandelijks 20GB aan internet tot je beschikking. Er wordt gebruik gemaakt van het netwerk van KPN.

Verkrijgbaar bij Youfone

De Nokia X20

Hollandsnieuwe

Omdat provider Hollandsnieuwe 10 jaar bestaat kun je profiteren van interessante kortingen bij de netwerk waar je gebruik maakt van het Vodafone-netwerk. Voordeel; alles gaat uit één bundel. De bundel met 7500 MB / minuten / sms kost je 12,00 euro per maand. Voor 2,00 euro per maand extra krijg je onbeperkt bellen. Ander voordeel is dat je geen aansluitkosten hoeft te betalen, waardoor je weer twintig euro in je zak houdt.

Te bestellen bij Hollandsnieuwe

Lebara

Bij Lebara heb je uitgebreide keuze aan abonnementen, zodat er voor ieder wat wils is. Nieuw in het assortiment is de 1GB bundel met 150 SMS en 150 minuten. Deze kost je 6,00 euro per maand. Verder kun je er terecht voor de bundel met 5GB voor 9,00 euro of de 10GB met onbeperkt bellen voor 11,00 euro per maand. Het netwerk waar gebruik van gemaakt wordt is dat van KPN.

Verkrijgbaar bij Lebara

Andere aanbiedingen

Andere providers hebben ook verschillende aanbiedingen. Dit zien we terug bij bijvoorbeeld T-Mobile die nog de Go Go Go Deals hebben. Hieronder vind je de linkjes die je direct sturen naar de actiepagina van de provider.

Sim-only vergelijken

Wil je zien welk abonnement het beste bij je past? DroidApp heeft de handige sim-only vergelijker, waar je direct kunt zien welke provider en bundel het beste bij je wensen past.

We hebben deze deals zelf samengesteld en is volledig onafhankelijk geschreven.