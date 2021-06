KPN verruimt dagbundels Unlimited-abonnement en meer data delen

In navolging van T-Mobile en Tele2 heeft nu ook KPN wijzigingen doorgevoerd in het onbeperkte Unlimited-abonnement. De dagbundel voor de data wordt verhoogd.

Ruimere dagbundel Onbeperkt-abonnement

Mobiele klanten van KPN met een Unlimited Data-abonnement kunnen profiteren van nieuwe voordelen die de provider hen geeft. Op het forum merken klanten op dat er wijzigingen te zien zijn in de MijnKPN-omgeving. In plaats van een daglimiet van 5GB, bedraagt deze nu 8GB. Na die 8GB kun je de aanvuller gebruiken. Deze is voortaan niet meer 1GB, maar 2GB. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden, maar moet je hier wel een handeling voor uitvoeren.

Een andere wijziging die KPN doorvoert heeft betrekking op het delen van je databundel. Degenen met een Unlimited Data-abonnement kunnen voortaan 50GB met een andere mobiele klant op hetzelfde adres delen. Deze limiet lag daarvoor op 25GB. Het limiet van 25GB dat verbruikt mag worden in het buitenland, blijft. KPN zou maandag het nieuws officieel willen delen, maar een moderator op het forum heeft de informatie al bevestigd. Eerder werden de dagbundels bij T-Mobile en Tele2 al verhoogd.

