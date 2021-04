‘Huawei kon tijd lang gesprekken van KPN-klanten afluisteren’

Uit een nieuw bericht van De Volkskrant blijkt dat Huawei jarenlang toegang had tot de telefoongesprekken van vrijwel alle KPN-klanten. Dit komt naar voren uit een geheim rapport.

Huawei kon KPN-klanten afluisteren

Het geheime rapport stamt uit 2010 en vandaag bericht de Volkskrant daarover. Volgens de krant had Huawei ruim tien jaar geleden volledige toegang tot het KPN-netwerk, waardoor het in de gelegenheid was om gesprekken van klanten af te luisteren. Hierbij zaten ook de nummers van bijvoorbeeld voormalig premier Balkenende, Chinese dissidenten en diverse ministers. Huawei was ook op de hoogte van welke nummers werden afgetapt door de politie en inlichtingendiensten, zo schrijft de NOS.

In 2009 werd gebruik gemaakt van Huawei-technologie. Er werd in dat jaar, op verzoek van KPN, een analyse gemaakt over mogelijke risico’s van de Chinese fabrikant binnen KPN. Volgens de Volkskrant waren de conclusies dusdanig alarmerend, dat dit interne rapport geheim werd gehouden. Vanuit China kon Huawei ongeautoriseerd toegang verkrijgen tot het hart van het mobiele netwerk. Op basis van het rapport zou in 2010 een verbeterplan zijn opgesteld. Dit plan zou ook uitgevoerd zijn. KPN voert nu bijvoorbeeld zelf het onderhoud uit aan het netwerk.

Huawei laat weten dat het nooit gegevens heeft onttrokken via het KPN-netwerk. Huawei kwam onlangs ook al erg negatief in het nieuws, doordat bekend werd dat het bedrijf jarenlang onbeperkt toegang had tot klantgegevens bij Telfort, een dochter van KPN.