‘Huawei had onbeperkt toegang tot gegevens van miljoenen Telfort-klanten’

We mogen wel spreken van een nieuw privacyschandaal bij een Nederlandse telecomprovider. Het Chinese Huawei heeft een aantal jaar geleden onbeperkt toegang verkregen tot privacygevoelige informatie van klanten bij KPN-dochter Telfort.

Telfort en Huawei

Telecomprovider Telfort bestaat inmiddels niet meer, maar in 2011 was het een ander verhaal. Volgens De Volkskrant is in dat jaar een onderzoek gedaan door KPN, het moederbedrijf van Telfort, naar een nieuw klantsysteem en nieuwe facturatieomgeving, welke door Huawei werd beheerd. De Volkskrant meldt dat uit dit onderzoek naar voren is gekomen dat met regelmaat bestanden door Huawei uit deze omgeving gehaald werden. ‘Logging’ was niet aanwezig in deze omgeving, waardoor onduidelijk is welke bestanden precies gekopieerd zijn. De bronnen melden aan de Volkskrant dat er verder geen nieuw onderzoek is gedaan over wat er precies allemaal gebeurd is, en ook is er geen melding gedaan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat was overigens in die tijd nog niet verplicht.

Opvallend is dat KPN zegt dat er geen enkele aanleiding was om aan te nemen dat privacygevoelige informatie over Telfort-klanten is ontvreemd door Huawei. Bronnen melden aan de krant echter, dat dat niet vast te stellen is omdat er geen aanvullend onderzoek is gedaan. Vervolgvragen aan het adres van KPN werden niet beantwoord. De Volkskrant citeert een bron “We wisten dat het foute boel was. Huawei kon bij klantgegevens en als ze wilden hadden ze alles kunnen doorsluizen naar China”. Het is dus niet bekend of dit ook daadwerkelijk gebeurd is.

Al lange tijd gaan er berichten rond over dat de Chinese overheid maar wat graag wil spioneren om zo gegevens te ontfutselen. Om die reden werd Huawei verwikkeld in een strijd of het wel of niet mee mocht doen bij de aanbesteding van het 5G-netwerk. KPN koos er toen voor dat in het gevoeligste deel van het 5G-netwerk, Huawei niet mocht meedoen. Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft, laat tegenover de NOS het volgende weten; de basismaatregelen voor beveiliging destijds was onvoldoende. Inmiddels is er veel veranderd. We kijken nu ook anders naar Huawei dan tien jaar geleden. Risico’s die tien jaar geleden acceptabel waren, zijn dat nu niet meer.