‘Huawei P30 en P30 Pro gaan een update naar Android 11 krijgen’

Ondanks de vele handelsbeperkingen waar Huawei mee te maken heeft, zijn er nog steeds vorderingen voor de Android 11-update. Volgens de fabrikant moet de update ook de Huawei P30 Pro benaderen.

Android 11 onderweg voor P30 Pro

Nadat een paar weken geleden een grote EMUI 11-update verscheen voor de Huawei P30-serie, is het nu tijd voor groter nieuws. In de afgelopen maanden heeft het merk met vrijwel geen woord gerept over iets wat met Android 11 te maken had. Nu schrijft het Duitse SmartDroid dat Huawei toch echt van plan is om aan de slag te gaan met Android 11.

De Duitse bron meldt dat het van het PR-bureau van Huawei heeft vernomen dat er gewerkt wordt aan de Android 11-update voor de P30 en P30 Pro. Verder blijft het stil bij de fabrikant, want wanneer de update dan beschikbaar moet komen is onduidelijk. Daarbij is onbekend of de update ook uitgerold gaat worden voor andere, nieuwere modellen, zoals de Huawei P40-serie en Mate 40 Pro bijvoorbeeld. Hoewel die toestellen niet met de Google Play Services zijn geleverd.

Door de handelsbeperkingen die vanuit Amerika zijn opgelegd heeft het bedrijf het moeilijk. Hierdoor kan het niet samenwerken met Google. Het lijkt nu te zijn dat Huawei hier een omweg voor verzint om toch een Android 11 update uit te kunnen rollen voor de P30 en P30 Pro. We houden het nieuws voor je in de gaten en houden je op de hoogte als er meer informatie is.

