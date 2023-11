‘Huawei belooft HarmonyOS 4 update voor P30- en Mate 20-serie’

Goed nieuws is er gedeeld door Huawei. De fabrikant is de oude toestellen uit 2018 en 2019 nog niet vergeten. Afgaande op de laatste informatie, kunnen we in 2024 een grootse update verwachten voor bijvoorbeeld de Mate 20- en de P30-serie. Het zou gaan om de HarmonyOS 4 update.

HarmonyOS 4 voor oudere toestellen

Opvallend nieuws over eerder uitgebrachte toestellen van Huawei. De fabrikant zou van plan zijn om oudere toestellen bij te werken naar een gloednieuwe versie van het HarmonyOS platform. Hierbij worden onder andere de Huawei P30, Huawei P30 Pro en de Huawei Mate 20 Pro genoemd. Deze toestellen zijn al jaren oud en komen uit 2018 en 2019. Door de sancties vanuit de Verenigde Staten heeft het bedrijf moeite met updates, en daarom zijn nieuwe toestellen hier zeldzaam. Toch zou Huawei nu van plan zijn om updates te verspreiden naar de toestellen.

De nieuwe HarmonyOS 4 update zou in de eerste helft van 2024 beschikbaar moeten komen. De Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, P30 en P30 Pro en Nova 5 Pro zijn de meest bekende toestellen, die we ook in ons land kennen. Daarnaast worden de Huawei Watch Buds, Watch GT Runner, Watch 3 en Watch GT 3 genoemd als kandidaten die de update aangeboden krijgen.

Hoewel de informatie afkomstig is van Huawei, is het nog wel de vraag hoe breed de update uitgerold gaat worden. Een update naar bijvoorbeeld EMUI 13 is niet hier verschenen voor de serie. De P30 Pro heeft momenteel de beveiligingsupdate van februari 2023 als nieuwste update, en loopt daarmee aardig wat maanden achter. Mocht er meer informatie zijn over de update, dan houden we je uiteraard op de hoogte.