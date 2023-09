‘Huawei werkt aan terugkeer op smartphonemarkt buiten China’

Volgens nieuwe berichten is Huawei bezig met een comeback. Huawei heeft zich grotendeels teruggetrokken van de smartphonemarkt in Europa door de Amerikaanse sancties. Maar nu lijkt er licht aan de horizon te zijn verschenen voor het Chinese markt.

Huawei binnenkort weer terug?

Na jaren van tegenspoed door de Amerikaanse handelsboycot, lijkt Huawei terug te keren naar de smartphonemarkt. Het bedrijf lanceerde onlangs drie nieuwe Mate 60-telefoons, allemaal met 5G-ondersteuning. De nieuwe Mate 60-telefoons zijn uitgerust met de Kirin 9000S-chipset, die in China is gemaakt. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor Huawei, aangezien het bedrijf nu niet langer afhankelijk is van Amerikaanse technologie voor zijn chips. Bewijzen voor de spionage, waardoor de boycot is ingevoerd, zijn nooit gevonden.

De lancering van de nieuwe telefoons is een belangrijke mijlpaal voor Huawei. Het bedrijf werd in 2019 getroffen door de Amerikaanse handelsboycot, waardoor het geen toegang meer had tot Amerikaanse technologieën, waaronder chips en software. Als gevolg hiervan verloor Huawei een groot deel van zijn marktaandeel, en is het vrijwel afwezig op de smartphonemarkt in Europa en in Nederland.

Huawei heeft zijn jaarlijkse productievoorspelling voor smartphones al verhoogd van 30 miljoen naar 38 miljoen. Het bedrijf heeft ook aangegeven dat het zijn overzeese expansie voortzet. Het is nog te vroeg om te zeggen of Huawei zijn voorheen dominante positie op de smartphonemarkt zal herstellen. De nieuwe telefoons zijn echter een positieve ontwikkeling voor het bedrijf en zijn een teken dat het terug is in het spel.

Lange weg

De lancering van de nieuwe Mate 60-telefoons is een belangrijk moment voor Huawei. Het bedrijf heeft een lange weg afgelegd sinds de Amerikaanse handelsboycot, en de nieuwe telefoons zijn een teken dat het weer in staat is om kwaliteitsproducten te leveren.

De nieuwe telefoons zijn echter nog niet beschikbaar buiten China. Als Huawei zijn overzeese expansie wil voortzetten, zal het de telefoons op een breder publiek moeten afstemmen. Het bedrijf zal ook moeten concurreren met andere vlaggenschiptelefoons van merken als Apple, Samsung en Xiaomi.

De vraag is of Huawei in staat zal zijn om zijn voorheen dominante positie op de smartphonemarkt te herstellen. Het bedrijf heeft een sterke reputatie voor innovatie en kwaliteit, maar het zal hard moeten werken om de verloren marktaandeel terug te winnen. Huawei scoorde jaren geleden erg goed met haar toestellen. Zo kwam het met de succesvolle Huawei P30 Pro, de Mate 20 Pro en ook de andere modellen deden het erg goed. Deze week verwachten we een aankondiging van Huawei met nieuwe smartwatches.