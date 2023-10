Huawei waarschuwt voor malware in Google-app

Ben je in het bezit van een Huawei-telefoon, dan kan het zomaar zijn dat je een melding hebt gekregen over de Google-app. De applicatie wordt gezien als malware, ofwel een virus.

Huawei ziet Google-app als virus

De Google app, waarmee je bijvoorbeeld direct toegang hebt tot je nieuwsfeed en zoekopdrachten, wordt door Huawei als kritiek bestempeld. Gebruikers van een Huawei-smartphone of tablet krijgen sinds dit weekend de melding te zien dat de app is geïnfecteerd met malware. In de notificatie wordt aangeraden om de app zo spoedig te verwijderen van het toestel.

De melding komt onder andere voor op onze Huawei P30 Pro, maar er zouden meer toestellen zijn die de waarschuwing laten zien. Volgens de notificatie vormt de Google app een hoog risico. Mede doordat de app sms’jes kan versturen, apps kan downloaden en ook in staat is om privacylekken te verzamelen.

Google geeft aan dat het geen ondersteuning meer biedt voor de toestellen van Huawei. Door de sancties vanuit de Verenigde Staten maakt Google niet meer gebruik van de volledige versie van Android. Iets waar de oudere toestellen, zoals de P30-serie, nog wel gebruik van maken. Het lijkt hier te gaan om een fout, waarbij niet de verwachting is dat Huawei bewust een melding uitstuurt voor een gevaar van de Google app.

De oorzaak van de melding is op dit moment niet bekend. De melding kun je eventueel negeren. Kies je ervoor om de app te verwijderen, dan zal de standaardversie van de applicatie opnieuw geïnstalleerd worden, omdat het hier gaat om een app van Google zelf, die je niet kunt verwijderen van het toestel.