Huawei P30 en P30 Pro ontvangen beveiligingsupdate van juni

Huawei heeft het door de Amerikaanse sancties moeilijker dan ooit tevoren. Zo mag er onder andere niet samengewerkt worden met Amerikaanse bedrijven zoals Google. Ondanks dat verschijnen er wel updates voor de toestellen. Nu wordt een ‘nieuwe’ update uitgerold voor de Huawei P30 en P30 Pro.

Juni-update voor P30-serie

De Huawei P30 en P30 Pro waren de laatste toestellen in de P-serie, welke voorzien waren van de Google-diensten. Dit ‘met dank’ aan de Amerikaanse regering die besloot Huawei op een zwarte lijst te zetten. Dit had als gevolg dat nieuwe toestellen niet meer met Google-diensten geleverd mochten worden, en dat het ook via het Open Source gedeelte van Android aan de slag moest met updates. Om die reden kan er soms best wat vertraging zitten in de updates. Dat zien we ook bij de update die nu uitgerold wordt in Nederland.

Huawei rolt voor de Huawei P30 en P30 Pro een update uit met versienummer EMUI 11.0.0.159. Deze update, welke een grootte heeft van 235MB, bevat de beveiligingsupdate van juni 2021. De laatste update voor de twee smartphones werd in mei uitgerold. Nog altijd is de P30-serie niet voorzien van Android 11. Volgens berichten uit maart zou deze update nog wel beschikbaar moeten komen voor de P30-serie, maar het is onduidelijk hoever het daarmee staat.

