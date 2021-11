Huawei P30 (Pro) en Nokia G50 krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Wanneer je in het bezit bent van een Huawei P30, P30 Pro of een Nokia G50, dan kun je vanaf nu een update verwachten.

Updates bij Huawei en Nokia

Huawei rolt in Nederland eindelijk weer een update uit voor de Huawei P30 Pro. Het is de update naar EMUI 11.0.0.174, welke vermoedelijk ook uitgerold zal worden naar de Huawei P30. De smartphone van Huawei kreeg voor het laatst in augustus een update, dat was die van juni.

De 2,5 jaar oude toestellen worden bijgewerkt met beveiligingsupdate oktober 2021. Dit is de op één na laatst uitgebrachte beveiligingsupdate. De update is 215MB groot en wordt vanaf nu gefaseerd uitgerold. Zover bekend worden er verder geen andere wijzigingen doorgevoerd.

Nokia G50

Nokia rolt voor haar splinternieuwe toestel, de Nokia G50, ook een nieuwe update uit. Dit is de meest recente update; de beveiligingsupdate van november. Deze pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-systeem. De grootte van de update ligt rond de 40MB. Vermoedelijk wordt alleen dus de beveiligingspatch geleverd, zonder aanvullende veranderingen of wijzigingen.

Nokia G50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 249,00 euro

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend