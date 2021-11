‘Huawei werkt aan nieuwe omzeiling van Amerikaanse handelsbeperkingen’

Een nieuw rapport gaat rond over nieuwe plannen van Huawei. Het merk heeft veel last van de Amerikaanse sancties, en nu heeft het een plan bedacht om toch aan de benodigde elementen te komen.

Huawei wil samenwerken met andere bedrijven

Persbureau Bloomberg meldt dat Huawei in gesprek is met partners voor het omzeilen van de Amerikaanse handelsbeperkingen. Door deze handelsbeperkingen die Amerika heeft opgelegd, is het aandeel Huawei-smartphones gigantisch gekelderd. Nieuwe toestellen mogen immers niet meer met Google-diensten geleverd worden en dat drukt een flinke stempel op het bedrijf. Er wordt gewerkt aan een nieuwe stap.

Huawei zou overwegen om de smartphone-ontwerpen in licentie af te geven aan externe bedrijven. Hierdoor zouden die andere bedrijven de chips en andere onderdelen kunnen kopen. Huawei kan nu aan veel onderdelen niet komen vanwege de beperkingen. Dit zien we bijvoorbeeld bij MediaTek en Qualcomm voor de processoren, maar ook aan andere onderdelen kan Huawei maar moeilijk komen.

Nu al worden door het Chinese bedrijf Chinese Postal and Telecommunications Appliances Co (PTAC), modellen uit de Huawei Nova-serie aangeboden. Als Xnova, het bedrijf waaronder de Nova-toestellen worden aangeboden, ingaat op het aanbod van Huawei, zou Xnova toestellen met het design van Huawei uit kunnen brengen. Er wordt ook gepraat met andere Chinese bedrijven.

Volgens Bloomberg zijn de onderhandelingen nog gaande. Wanneer de deal rond zou zijn, zou Huawei in 2022 naar eigen zeggen 30 miljoen smartphones aan de man willen brengen. Dat is duidelijk meer dan in de afgelopen tijd, maar nog altijd een fractie van enkele jaren geleden, toen Huawei op jaarbasis 240 miljoen smartphones aan de man wist te brengen.