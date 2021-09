De vergeten smartphone: Huawei Ascend Y530

Huawei is al sinds jaar en dag actief in de smartphonemarkt. In 2014 werd de Huawei Ascend Y530 toegevoegd aan het portfolio. Deze smartphone bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’, want dit toestel was jaren geleden niet weg te denken uit het straatbeeld.

Huawei Ascend Y530

Huawei was niet alleen actief in het duurdere segment, met toestellen als de Huawei Ascend P6; ook in het goedkopere segment had Huawei genoeg te bieden. Een voorbeeld daarvan was de Huawei Ascend Y530. Deze smartphone was herkenbaar als een echte Huawei en werd uitgebracht in het betaalbare segment. Een segment waarin we bijvoorbeeld ook de Moto G van Motorola tegenkwamen.

De Huawei Ascend Y530 werd geleverd met een 4,5 inch beeldscherm, wat zeven jaar geleden een gemiddelde schermgrootte was. Deze leverde een resolutie van 854 x 480 pixels. De Chinese fabrikant gaf de smartphone een Snapdragon 200 mee; een 1.2GHz dual-core processor. Als we kijken naar de lijst met specificaties zien we verder 512MB aan werkgeheugen en 4GB opslagruimte. Dit geheugen kon je uitbreiden met een geheugenkaart. Er was een 5 megapixel camera met autofocus, 0,3MP VGA front-camera en een 1750 mAh accu. Ondanks dat Android 4.4 KitKat al uit was, was de Ascend Y530 voorzien van Android 4.3 Jelly Bean.

Leuk al die specificaties; hoe was het toestel in de praktijk? De Huawei Ascend Y530 had het voordeel van uitbreidbare opslagruimte, een vervangbare batterij en een interessante prijs. Kritiek was er ook. De accuduur was niet om over naar huis te schrijven. Ondanks het grote scherm, was het niet van de beste kwaliteit. Verder ondervonden gebruikers de beperkingen van de processor, die niet alles even snel aan kon.

Huawei bracht de Y530 ook uit in Nederland. De smartphone was vooral populair in het prepaid-segment. Voor het toestel moest ongeveer 150 euro uitbetaald worden.



Huawei Ascend Y530 samengevat in 3 punten: