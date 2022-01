De vergeten smartphone: Huawei Ascend P6

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de Huawei Ascend P6. Deze smartphone kreeg van de fabrikant het predicaat ‘De belangrijkste smartphone van 2013’. En dat hebben we geweten. De Huawei Ascend P6 had alles in huis om erg populair te worden. Ook ik was vier jaar geleden erg onder de indruk van de P6.

Huawei Ascend P6

In 2013 was Huawei voornamelijk bekend van de antennes en apparatuur voor mobiele netwerken van verschillende providers. Niet gek dat veel consumenten in 2013 twijfelend bij het schap stonden van de nieuwe, dunne smartphone; de Huawei Ascend P6. In 2012 bracht het bedrijf wel verschillende smartphones uit, zoals de Huawei Ascend D Quad, maar deze sloegen niet enorm aan. Ook kwamen diverse Windows Mobile toestellen uit van de Chinese fabrikant.

HuaWIE?

Huawei deed erg goede zaken met de P-serie. De Huawei P30 Pro, P20 en Huawei P10 was een succesvolle aanwinst en ook de Ascend P7, P8 en P9 deden het erg goed. Toch was de Ascend P6 niet voor iedereen even interessant om mee te nemen in overweging. Ik werkte in een telecomwinkel toen de P6 uitkwam, de telefoon schitterde onder de spotjes en eerlijk is eerlijk, hij zag er erg goed uit. Maar veel mensen durfden hun handen niet te branden aan een ‘telefoon uit China’. Dat imago verdween toch al vrij snel en hoeveel mensen hoor je dat nu nog zeggen?

Dunste smartphone

In juli 2013 mocht ik de Huawei Ascend P6 voor GSM Helpdesk reviewen. Het was de dunste smartphone ter wereld met een dikte van 6,18 millimeter. Daarnaast was het met een gewicht van 120 gram een lekker licht toestelletje. Er was een 4,7 inch HD-display en een 5 megapixel front-camera, iets wat voor die tijd erg hoog was. Onderaan liep het toestel rond af, wat een goede grip gaf en de achterzijde was vervaardigd uit geborsteld metaal.

De ronde onderkant was geïnspireerd op een omkrullende bladzijde van een boek. Opvallend was dat het pinnetje voor de simkaarthouder onderin het toestel was te vinden. Dit was tevens ook de 3,5 millimeter aansluiting voor de aansluiting. Dan nog maar zorgen dat je het pinnetje niet kwijtraakt als je je headset gebruikt.

Macro-foto’s

Opvallend was dat de Micro-USB poort aan de bovenkant van de Huawei Ascend P6 geplaatst was. Niet bepaald praktisch als je hem (toentertijd nog best populair) in een dock wou plaatsen. Aan de achterkant zagen we ook de 8 megapixel camera. En daarover was ik erg te spreken. Vooral het maken van macro-foto’s was een zogenoemd Unique selling point van de Ascend P6.

Je kon met de macro-functie foto’s maken van een onderwerp op 4 centimeter afstand. De camera wist het zelfs duidelijk beter te doen dan de Galaxy S III. Huawei zette ook in op de beauty-modus bij de front-camera. Deze haalde oneffenheden weg in het gezicht en kennen we van de Huawei-toestellen die nu nog uitgebracht worden. De resultaten zijn doorgaans niet echt van bruikbare kwaliteit.

Emotion UI

De eerdere versies van EMUI (Emotion UI) deden nog veel sterker denken aan de iPhone dan nu. Het leek wel bijna een kopie. Zo werden icoontjes van nieuw gedownloade apps voorzien van een blauwe strook, iets wat duidelijk overgenomen was van Apple. Ook het design was niet heel uniek, maar was wel enorm geslaagd in mijn ogen. Er was 2GB RAM-geheugen en een 1,5 GHz quad-core processor.

Android en prijzen

De Huawei Ascend P6 had ook wel wat aandachtspunten, los van de Micro-USB poort. Zo werd het toestel erg warm bij lang, intensief gebruik. Dit was te wijten aan de geringe dikte en de metalen behuizing die de warmte juist geleidt. De Huawei Ascend P6 kwam medio 2013 op de markt met Android 4.2.2 Jelly Bean en Emotion UI 1.6. Later kreeg de telefoon nog een update naar Android 4.4 Kitkat met EMUI 3.0. De prijs van het toestel lag bij de lancering op 449 euro. Huawei wist met de Ascend P6 verschillende prijzen in de wacht te slepen, waaronder de EISA Award 2013.



Huawei Ascend P6 samengevat in vijf punten: