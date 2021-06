De vergeten smartphone: Huawei Ascend D Quad (XL) uit 2012

Negen jaar geleden was daar de komst van de quad-core processor in de smartphone. Samen met HTC en LG was ook Huawei daar met een quad-core smartphone. In deze editie van onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar 2012 en bespreken we de allang vergeten Huawei Ascend D Quad.

Huawei Ascend D Quad

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ komen de meest uiteenlopende toestellen voorbij. Zo haalden we vorige week de Nokia 8210 uit de kast, afkomstig uit het jaar 1999. Deze week is het tijd voor een smartphone van Huawei. In 2012 verscheen toen de Huawei Ascend D Quad. Ascend was de modelnaam die het jarenlang heeft toegepast. Bij de Huawei P8-serie werd afstand gedaan van deze naam. De Huawei Ascend D Quad zegt je waarschijnlijk niet zoveel meer. Interessant was dit toestel één van de eerste toestellen was met een quad-core processor.

In 2012 kondigde Huawei de Ascend D Quad aan tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Tijdens deze beurs zagen we ook twee andere toestellen die verschenen met een quad-core processor. Dit waren de LG Optimus 4X HD en de HTC One X. Naast de D Quad kwam ook de Ascend D Quad XL. Het verschil waren de accucapaciteit en de afmetingen van het toestel. De telefoon was voorzien van de Huawei K3V2 quad-core processor, welke dus uit de eigen fabriek van de Chinese fabrikant kwam. Bij de twee andere modellen was het een NVIDIA Tegra 3 processor.

Aan boord van de Huawei Ascend D Quad zagen we een 4,5 inch IPS-LCD beeldscherm van Toshiba. Deze leverde een HD-resolutie van 1280 x 720 pixels. Verder was de smartphone van Huawei uitgerust met 1GB aan werkgeheugen en 8GB opslagruimte. Er was ruimte voor een geheugenkaart om het geheugen uit te breiden. Voor het maken van foto’s kon je aan de slag met de 8 megapixel camera, welke ook in Full-HD kon filmen. Aan de voorkant zat een 1,3 megapixel camera.

De Huawei Ascend D Quad was verder uitgerust met Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Hier had Huawei verschillende aanpassingen aan gedaan, maar die waren veel minder extreem dan hoe we die kennen van de EMUI-skin. Het gaf namelijk de Nexus-ervaring bij het toestel. Als we kijken naar de verdere specs van de smartphone komen we uit bij WiFi en Bluetooth 3.0. Bij de Ascend D Quad zagen we een 1800 mAh batterij. De accucapaciteit bij de Ascend D Quad XL kwam uit op 2600 mAh.



De Huawei Ascend D Quad samengevat in 3 punten: