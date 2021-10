Huawei Watch GT 3 is aangekondigd: stijlvolle smartwatch met mooi design

Een nieuwe smartwatch is aangekondigd door het Chinese Huawei. We maken kennis met de Huawei Watch GT 3.

Huawei Watch GT 3

Waar het minder goed gaat met de verkopen van smartphones van Huawei, worden smartwatches en andere producten van Huawei nog wel verkocht. Op tijd voor de kerstdagen is er de Huawei Watch GT 3. Deze komt beschikbaar in de maten 42mm (1,32 inch) en 46mm (1,43 inch).

Afhankelijk van het gekozen model belooft Huawei een batterijduur van 7 of 14 dagen. In minder dan twee uur is het horloge weer opgeladen. Verder zijn er een groot aantal trainingsmodi, een SpO2 sensor, OLED-beeldscherm, waterdichte behuizing en ondersteuning voor telefoongesprekken via Bluetooth.

De officiële verkoop start op 11 november. Voor de Huawei Watch GT 3 42mm begint de prijs bij 229 euro. Vanaf 249 euro wordt de 46mm versie thuis afgeleverd. Er is keuze uit verschillende banden, waaronder roestvrijstaal en leer. De Watch GT 2 kwam wel uit in Nederland; of de Watch GT 3 ook naar Nederland komt is nu nog niet bekend. Als hierover meer bekend is, updaten we dit artikel.