Huawei Nova 9 wordt uitgebracht in Europa

Huawei heeft weer van zich laten horen. De fabrikant deelt informatie over de nieuwe Huawei Nova 9, die ook naar Europa zal komen.

Huawei Nova 9

Hoewel het aandeel van Huawei in de smartphonemarkt flink gekelderd is door de Amerikaanse sancties, geeft het merk niet op. Nieuw in het portfolio is de Huawei Nova 9. Deze komt in november beschikbaar in Europa. We zetten de details op een rijtje.

Aan boord van de Huawei Nova 9 is een Snapdragon 778G chipset, welke de ondersteuning voor 5G moet missen door de handelsbeperkingen. Het gebeurt allemaal op het 6,57 inch OLED-scherm dat een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid biedt. De telefoon wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugenn en 128GB/256GB aan opslagruimte.

Het design van de Huawei Nova 9 lijkt geïnspireerd te zijn op dat van Xiaomi. We doelen daarmee op de cameramodule, waarin de 50 megapixel camera te vinden is. Verder is er een 8 megapixel groothoeklens en tweemaal een 2MP camera voor diepte en macro. Voorop is een 32 megapixel front-camera. Verder is er een 4300 mAh accu met 66W opladen; ook is er Bluetooth 5.2 aan boord van de Huawei Nova 9.

Vanuit de doos komt de Huawei Nova 9 met Android 11, met EMUI 12. Helaas ontbreken de Google-diensten nog steeds door de handelsbeperkingen. De smartphone moet voor 499 euro in november beschikbaar zijn in Europa. In de komende maanden moet de smartphone in meer regio’s beschikbaar komen.