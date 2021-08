EISA Awards 2021-2022: Oppo, Sony en Huawei vallen in de prijzen

Ieder jaar worden in de zomer de EISA Awards uitgereikt. Nu is dat ook weer het geval met de EISA Awards van 2021-2022. Niet alleen televisies, audio-apparatuur en dergelijke maken kans op een prijs; ook in de categorie mobiele apparaten worden prijzen uitgereikt. De winnaars hiervan zetten we op een rij.

EISA Awards 2021-2022

Tijdens een nieuwe editie van de EISA Awards heeft de jury, welke bestaat uit vakmensen uit verschillende landen, nieuwe winnaars bekend gemaakt. Bij de EISA Awards 2021-2022 zijn er ook in de mobiele wereld weer verschillende prijzen uitgereikt; onder andere Oppo, Sony en Huawei gaan naar huis met een trofee. Ook in andere vakgebieden werden prijzen uitgereikt. Denk aan Hi-Fi/audio, video, fotografie en in-car elektronica.

In de categorie mobiele apparaten zijn 9 prijzen uitgereikt. De prijs voor beste smartphone gaat dit jaar naar de Apple iPhone 12 Pro Max. Vorig jaar won de OnePlus 8 Pro deze prijs. De prijs voor beste multimedia smartphone gaat naar de Sony Xperia 1 III; een prijs die toegekend wordt dankzij het 4K 120Hz beeldscherm, de geavanceerde camera en de high-end prestaties van de telefoon. We bespraken het toestel eerder al in de Sony Xperia 1 III review. Net als vorig jaar wint Oppo de prijs voor ‘geavanceerde smartphone’. Vorig jaar won de Chinese fabrikant met de Find X2 Pro, deze keer wint de Oppo Find X3 Pro deze prijs. De jury is positief over de vele high-end eigenschappen en de geavanceerde camera. Ook dit toestel hebben we uitgebreid aan de tand gevoeld in de Oppo Find X3 Pro review.

Andere apparaten die in deze categorie in de prijzen vielen waren onder andere Huawei. Zij wonnen met de Huawei Mate X2 de prijs voor beste vouwbare smartphone. Daarbij werd de Huawei Watch 3 Pro verkozen tot beste smartwatch. De TCL 20 Pro, welke hier niet verkocht wordt, won de prijs voor beste koop. De beste draadloze headphone was de Philips Fidelio L3, de beste speaker de We. HEAR 2 van Loewe. De beste in-ear headphones maakt LG, zo concludeert de jury; met de LG Tone Free FP8.

Sony Xperia 1 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend