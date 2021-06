Huawei Watch 3 aangekondigd: nieuwe smartwatch met HarmonyOS

Huawei heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd met de naam ‘Huawei Watch 3’. Het nieuwe model is voorzien van eveneens het nieuwe besturingssysteem HarmonyOS en heeft een strak ontwerp. Naast de Huawei Watch 3 is ook de Huawei Watch 3 Pro aangekondigd.

Huawei Watch 3 aangekondigd

Na de Huawei Watch 2-serie is het nu de beurt aan de nieuwe Huawei Watch 3-serie. De nieuwe smartwatches zijn aangekondigd op een eigen event van Huawei. Met de aankondiging van de Watch 3-serie zien we ook gelijk de eerste lichting HarmonyOS 2.0 apparaten. Dat is namelijk het besturingssysteem waarop de watches draaien. Hiermee wordt voorlopig afscheid genomen van het voormalig gebruikte Lite OS.

De Huawei Watch 3 kenmerkt zich door een strak design met een rond scherm van 1,43 inch. De maat van het horloge is 46mm. Opvallend is de hoge helderheid van het scherm; 1000 nits. Aan de zijkant van het horloge is een draaiknop te vinden, welke ook wel een kroon wordt genoemd. Je kunt ermee scrollen, maar ook in of uitzoomen. Tevens kun je ermee navigeren naar je apps, waarbij je extra apps kunt downloaden uit de eigen AppGallery. Uiteraard is bedienen via het touchscreen ook mogelijk.

Met de Huawei Watch 3 kun je aan de slag met het meten van je hartslag, bloedzuurstof (SpO2) en huidtemperatuur. Ook kun je je stress en slaap meten met de smartwatch. Verder is er ondersteuning voor eSIM waarmee het kan verbinden met 4G. Interessant is dat videogesprekken ondersteund worden, al werkt dit alleen op de manier dat je de tegenpartij kunt zien. De Watch biedt namelijk geen camera. Wel is er een ingebouwde luidspreker en kun je muziek van Huawei Music streamen, zoals bijvoorbeeld naar je hoofdtelefoon. Het horloge biedt verder 2GB RAM en 16GB opslagruimte. Verder moet het horloge drie dagen op een acculading uithouden met 4G ingeschakeld. Dat is een prima prestatie voor een smartwatch.

Huawei Watch 3 Pro

Er is ook nog een Huawei Watch 3 Pro aangekondigd. Deze kenmerkt zich door de titanium behuizing met een achterkant van keramiek en een langere levensduur. Verder heeft het nauwkeurigere locatiebepaling middels dual-band GPS.

Verkrijgbaarheid

De Huawei Watch 3 heeft een prijskaartje van 335 euro en de Pro gaat de deur uit voor 425 euro. Vooralsnog zijn dit alleen de (omgerekende) bedragen voor China. Informatie en details voor de Nederlandse markt wordt later verwacht. Als we hierover meer informatie hebben, zullen we het artikel bijwerken.