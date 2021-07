Huawei P50-serie aangekondigd: dit zijn de Huawei P50 en P50 Pro

Twee nieuwe toestellen zijn toegevoegd aan het portfolio van Huawei. De smartphonefabrikant presenteert de nieuwe Huawei P50 en P50 Pro. Het draait weer om de camera’s, maar ook om het design en om HarmonyOS.

Huawei P50-serie aangekondigd

Het is een drukke dag met aankondigingen. Zijn we nog maar net bijgekomen van de drie Motorola Edge 20 toestellen die zijn aangekondigd, komt Huawei met groots nieuws. Het is de aankondiging van twee nieuwe high-end smartphones; de Huawei P50 en de Huawei P50 Pro. Waar het bij voorgaande edities een knallend feest was met grote events, is het nu bij een klein feestje gebleven in China. Tijdens dat kleine feestje kon kennis gemaakt worden met de Huawei P50-serie.

Camera

Net als bij de voorgaande modellen zoals de Huawei P30 Pro (die nog steeds verkocht wordt) en de Huawei P40 Pro, zien we ook bij de P50-serie weer een focus op de camera. Dat kan haast ook niet missen met de twee grote modules die aan de achterkant van de smartphone te vinden zijn. Er wordt weer samengewerkt met Leica. Dit resulteert bij de normale P50 en bij de P50 Pro in een 50 megapixel hoofdcamera, welke voorzien is van optische beeldstabilisatie. Bij het Pro-model zien we nog een 40 megapixel monochroom-sensor, 13MP groothoeklens en een 64 megapixel periscoop-telelens met 3,5x optische zoom. Bij de Huawei P50 zien we naast de 50MP hoofdlens, nog een 12MP telelens met 5x optische zoom en een 13 megapixel groothoeklens.

Processor

Huawei mag bij Qualcomm alleen 4G-chipsets inkopen; en dat resulteert in twee high-end toestellen met alleen 4G-ondersteuning. Het gaat hierbij om de Snapdragon 888 processor. Een deel van de toestellen komt met deze chipset, een ander deel met de eigen Kirin 9000 chipset. Bij de P50 is alleen een Snapdragon 888 processor beschikbaar. De Pro krijgt 8GB met 128/256/512GB aan geheugen; bij de 12GB RAM-versie is er 512GB opslag. Bij de P50 is er 8GB RAM met 128GB/256GB geheugen.

Scherm en accu

Huawei geeft de P50 een plat 6,5 inch OLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid en een 4100 mAh accu. Bij het Pro-model zien we een 6,6 inch OLED-paneel dat gebogen is en een resolutie biedt van 2700 x 1225 pixels (120Hz). De accucapaciteit van het Pro-model komt uit op 4360 mAh. Beiden kunnen 66W bekabeld laden en 50W draadloos. Er is een IP68-classificatie voor stof- en waterdichtheid en er zijn stereo luidsprekers.

Beschikbaarheid

Beide toestellen verschijnen met HarmonyOS 2.0. Volgens de fabrikant worden ze wereldwijd uitgebracht, maar zijn nu alleen de details voor China gedeeld. Het goedkoopste model van de Pro gaat de deur uit voor omgerekend 780 euro; bij de P50 zien we een prijskaartje van 590 euro. Dit zijn omgerekende prijzen en zijn niet representatief voor de wereldmarkt in verband met heffingen en dergelijke. Informatie over een Europese release zijn echter nog niet gedeeld.