Huawei FreeBuds 4 aangekondigd; teaser voor nieuwe Huawei P50-serie

Huawei heeft op haar eigen event een reeks nieuwe producten en dingen laten zien. Zo maken we kennis met de Huawei FreeBuds 4 en zien we een teaser van de nieuwe Huawei P50-serie.



Huawei FreeBuds 4

Huawei presenteerde op haar eigen event al de nieuwe Huawei Watch 3-serie en nu zien we nog een nieuw product van de fabrikant. Het is een nieuwe generatie headset; de Huawei FreeBuds 4, welke ook deze keer weer in drie kleuren moeten verschijnen. Naast wit en zwart kun je ook uit rood kiezen. De headset biedt actieve ruisonderdrukking (ANC), en heeft een gewicht van slechts 4,1 gram per oordopje.

Het geluid zou automatisch aangepast moeten worden op je eigen gehoor. Volgens Huawei kan de headset de vorm van de gehoorgang detecteren en zo het geluid optimaliseren. Voor nog beter geluid zijn de audiodrivers nog groter; en hebben een formaat van 14,3 millimeter. Ook is de bass verbeterd en is deze 15 procent sterker. De FreeBuds 4 kunnen vier uur lang gebruikt worden op één acculading. Met de oplaadcase kan deze verlengd worden naar 22 uur luistertijd. Met een kwartier laden heb je weer 2,5 uur speeltijd. Uiteraard kun je weer op iedere headset gebruik maken van gestures voor bijvoorbeeld het pauzeren van de muziek of het verlagen van het volume.

De Huawei FreeBuds 4 komen voor 149,99 euro naar Nederland. Je kunt ze direct pre-orderen via de officiële Huawei Store. Je krijgt dan 20 euro extra korting.

Huawei P50-serie teaser

Huawei heeft ook een teaser gedeeld van de nieuwe Huawei P50-serie. Het was eigenlijk al het idee dat deze smartphone al veel eerder werd aangekondigd, maar we zijn nog steeds in afwachting van de aankondiging van het nieuwe model. Al veel is er uitgelekt over de nieuwe smartphoneserie. Opvallend zijn de twee grote cameramodules. Volgens Richard Yu, CEO van Huawei, heeft de telefoon een iconisch ontwerp en tilt het fotografie naar een hoger niveau.

Naar eigen zeggen kijkt Huawei nu naar hoe het geweldige product beschikbaar komt, zo stelt de fabrikant. Dit betekent dat een nieuwe datum nog altijd niet bekend is. Het is niet bekend wat de reden is voor de vertraging. Wel ligt het voor de hand dat de Amerikaanse sancties hier debet aan zijn. Het kan goed zijn dat er gedoe is rondom de processor van het toestel.

Gezien het feit dat de Huawei P50 zonder Google Play Services verschijnt is het nog maar de vraag of Huawei ervoor kiest het toestel in Nederland uit te brengen. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.