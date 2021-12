Huawei komt met nieuwe foldable smartphone: Huawei P50 Pocket

Afgelopen zomer was daar de aankondiging van de Huawei P50-serie. De modelreeks wordt binnenkort uitgebreid met de Huawei P50 Pocket.

Huawei P50 Pocket komt eraan

Huawei heeft in het verleden al in de Mate-serie opvouwbare toestellen uitgebracht. Nu krijgt ook de P-serie vouwbare modellen; zo wordt duidelijk uit een teaser die door Huawei is gepubliceerd.

In de teaser wordt de naam ‘Huawei P50 Pocket’ genoemd. Daarbij zien we ook de datum waarop de aankondiging plaats zou moeten vinden; 23 december 2021. In de teaser zien we al een voorproefje van hoe het design er uit zal komen te zien. Het zal een model zijn zoals de Motorola Razr en de Galaxy Z Flip 3 van Samsung.

Huawei-toestellen kunnen door de Amerikaanse sancties niet geleverd worden met de Google-diensten. Het is daarmee wel de vraag of Huawei het toestel ook in Europa uitbrengt. De Huawei P50-serie is hier niet uitgebreid.