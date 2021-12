‘Huawei wil volgend jaar HarmonyOS naar Europa brengen’

De toekomst voor de combinatie Android en Huawei is tegenwoordig niet heel meer rooskleurig, dit door de Amerikaanse sancties die zijn opgelegd. Het merk zet nu vol in op HarmonyOS. Er is nu meer bekend over de komst van het eigen OS naar Europa.

HarmonyOS komt naar Europa

Als we afgaan op de nieuwste berichten, dan is Huawei van plan om HarmonyOS uit te brengen in Europa. HarmonyOS is het eigen besturingssysteem van Huawei, welke weliswaar gebaseerd is op Android, maar wel met eigen toevoegingen. Dit betekent onder andere ondersteuning voor Android-apps, maar de officiële weg om apps te downloaden is de Huawei AppGallery. Verder wil het merk ook EMUI vervangen door HarmonyOS. Onbekend is of dit ook gaat gebeuren bij toestellen die eerder al in ons continent zijn uitgebracht, of dat Huawei hiervoor een ander plan heeft.

HarmonyOS moet niet alleen voor smartphones geschikt zijn, maar ook voor andere apparaten. De eerste smartphones met HarmonyOS zouden in 2022 uitgebracht moeten worden in Europa. De informatie hierover is afkomstig van Chinese media, die op hun beurt de informatie baseren op uitspraken van Huawei-topman Derek Yu. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer precies de nieuwe toestellen met HarmonyOS in Europa verschijnen.