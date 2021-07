‘Nieuwe high-end Nokia in november; komt hij met HarmonyOS van Huawei?’

We wachten al een lange tijd op een nieuwe high-end smartphone van fabrikant Nokia. De fabrikant stelt echter de release steeds maar uit, maar nu is er meer informatie. HMD Global zou in november een nieuw vlaggenschip willen aankondigen.

Nokia-aankondiging in november

Na maanden van uitstel is er eindelijk meer duidelijk aan het worden over een nieuwe high-end smartphone van Nokia. HMD Global zal dit jaar een nieuwe smartphone aankondigen, welke geplaatst kan worden in het hogere segment. Al lange tijd gaan er geruchten over een Nokia 9.3 PureView, maar het is niet bekend of het merk ook deze naam zal gebruiken voor het nieuwe toestel. In de afgelopen tijd heeft het merk al de G- en X-serie aangekondigd en we schatten de kans vrij groot dat het merk ook hiervoor een letter gaat gebruiken.

Volgens de collega’s van Gizchina zou HMD Global van plan zijn om op 11 november een nieuwe smartphone te presenteren. Die datum is het ook Singles Day; een belangrijke dag in China. Of dit betekent dat het toestel ook alleen in China uitgebracht wordt is niet bekend.

HarmonyOS?

Er gaan ook geruchten rond over de nog onaangekondigde Nokia X60. HMD Global zou voor dit toestel van plan zijn om deze smartphone te voorzien van HarmonyOS. Dit is het eigen besturingssysteem van Huawei en volgens Taiwanese media zou Nokia binnenkort ook dit OS willen gebruiken. Dit zou gelden voor zowel de Nokia X60 als de Nokia X60 Pro. Of dit echt gaat gebeuren is nog maar de vraag. HarmonyOS biedt geen ondersteuning voor Google Play Services. Wanneer dit bericht klopt, lijkt het ons meer voor de hand liggen dat Nokia’s met Harmony OS alleen in China verschijnen.