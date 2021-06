Het updatebeleid van Nokia rammelt: dit is er aan de hand

In de afgelopen weken hebben we bij DroidApp meermaals berichten van lezers ontvangen. Ze gingen over het haperende updatebeleid van Nokia. DroidApp is op onderzoek uitgegaan; wat is er aan de hand?

Haperend updatebeleid van Nokia

HMD Global brengt toestellen uit onder de naam Nokia en scoort op papier erg goed als het gaat om het uitrollen van updates. Het grootste deel van het portfolio toestellen is voorzien van Android One. Dit brengt voor consumenten een extra garantie mee. Android One-devices worden namelijk twee jaar lang bijgewerkt met Android OS-updates en drie jaar lang met maandelijkse beveiligingsupdates.

In de afgelopen maanden is er echter wel een kink in de kabel gekomen bij de updates van Nokia. Verschillende toestellen moesten namelijk veel langer wachten op een update dan voorheen. Richard heeft ons meermaals gemeld dat hij in mei nog steeds de security-patch van februari draaide. Ook andere gebruikers zoals Wim, Han en Jan maakten bij ons melding van vertraagde updates.

Updates bleven achter voor, zover bekend, bijna alle toestellen. Onder andere voor de Nokia 5.3, Nokia 5.4 en Nokia X20 bleven de updates uit; ook dus het meest recente toestel dat door HMD Global op de markt is gebracht. In oktober 2020 verscheen een updateschema van Nokia. Veertien toestellen zouden bijgewerkt worden naar Android 11. Tijden verstreken en Android-versie updates bleven uit. In mei van dit jaar kwam Nokia met een nieuw updateschema, zonder verder toelichting te geven over waarom de update naar Android 11 later was. Dit kwartaal moet Android 11 nog beschikbaar komen voor een hoop toestellen, en het is onduidelijk of de van oorsprong Finse fabrikant dit gaat redden.

De reactie van Nokia

Naar aanleiding van alle signalen die we van lezers hebben ontvangen (dank daarvoor!), heeft DroidApp contact opgenomen met Nokia. We vroegen ons af, wat de reden is van het uitblijven van maandelijkse updates. Zou Nokia inmiddels, zonder er ruchtbaarheid aan te geven, een ander updatebeleid hanteren, of is er iets anders aan de hand?

HMD Global stelt ons grotendeels gerust. De reactie tegenover DroidApp van HMD Global is als volgt;

“Security is een kernactiviteit van HMD Global – ze zijn een van de weinige fabrikanten die maandelijkse beveiligingsupdates aanbieden, voor bovendien vele apparaten in het portfolio en niet alleen de high end toestellen. Een grote range dus die bijgewerkt moet worden. Een recente verandering in de eisen die een betere gebruikservaring voor klanten moeten garanderen zorgt voor meer complexiteit in ontwikkeling en testen, waardoor een maand vertraging in de beveiligingsupdates voor Nokia X20 en Nokia 5.3 is ontstaan. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen en HMD Global verwacht het reguliere ritme vanaf juli weer te kunnen oppakken.”

De oorzaak lijkt dus te liggen bij gewijzigde eisen voor updates. Dit zorgt voor vertraging in het uitrollen van de updates. Niet alleen voor de Nokia X20 en Nokia 5.3, maar dus ook voor de andere Nokia-toestellen welke voorzien zijn van Android One. Het goede nieuws; als alles volgens plan verloopt, zullen vanaf juli weer de updates volgens het bekende ritme uitgerold worden.

