Android Update Bulletin week 23: deze toestellen kregen updates

Deze week werd de beveiligingsupdate van juni vrijgegeven. Voor enkele toestellen is deze al beschikbaar. Maar er zijn voor meer toestellen updates uitgerold. We zetten de smartphones en andere apparaten die in week 23 een update hebben ontvangen, op een rij in het Android Update Bulletin.

Update Bulletin – week 23

In de afgelopen week zijn verschillende toestellen bijgewerkt met een software-update. Dit kan zijn een Android versie-update, een beveiligingsupdate of verbeteringen in de software van het toestel. Iedere week zet DroidApp voor je op een rijtje welke toestellen een update hebben mogen ontvangen. In week 23 waren dat de volgende toestellen;

Google

Nokia

Nokia 8.1: beveiligingsupdate mei 2021

Nokia 8.3: beveiligingsupdate mei 2021

OnePlus

Samsung

Xiaomi