Nokia X10 met Android One is vanaf nu te koop in Nederland

Nadat eerder al de Nokia X20 uitgebracht werd in ons land, is het nu de beurt aan de tweede smartphone uit de X-serie. Vanaf nu kunnen we de Nokia X10 kopen.

Nokia X10 verkrijgbaar

In de Nederlandse (online) winkels is vanaf nu de Nokia X10 te vinden. De Nokia X10 is de tweede smartphone uit de X-serie die verkrijgbaar is. Eerder werd de Nokia X20 al uitgebracht in Nederland, waarover we de uitgebreide Nokia X20 review hebben gepubliceerd.

De Nokia X10 is voorzien van Android One, waardoor je drie jaar lang zeker bent van beveiligingsupdates en twee jaar van Android OS-updates. Er is een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm, 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Is dat niet voldoende, dan kun je het geheugen gewoon uitbreiden middels een geheugenkaart. We zien verder een Snapdragon 480 chipset die zich eerder al prima bewees bij de X20. Nokia levert de Nokia X10 met een quad-camera met 48MP hoofdlens, een 4470 mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Het compleet uitgeruste toestel wordt geleverd zonder oplader. Wel kun je dankzij de USB-C poort zelf een kabel regelen, of hem los kopen bij Nokia. De Nokia X10 kost je 309 euro en is vanaf nu te koop bij Coolblue, Bol.com, Mobiel en Belsimpel. Tijdelijk krijg je een gratis setje earbuds.