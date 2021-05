Nokia X20 uitgebracht in Nederland: met 3-3-3 principe

Nokia heeft haar eerste smartphone uit de X-serie uitgebracht in Nederland. Het is de Nokia X20 welke lang garantie en updates krijgt. Wat moet je weten over deze smartphone?

Nokia X20 verkrijgbaar in Nederland

HMD Global heeft een nieuwe smartphone van Nokia in de winkels gelegd. Begin april toonde de van oorsprong Finse fabrikant niet alleen de X- maar ook de G-serie. De Nokia X-serie bestaat op dit moment uit twee toestellen, naast de Nokia X10 is er dus ook de Nokia X20 en die is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar.

Dit flinke toestel is voorzien van een 6,67 inch Full-HD+ scherm en biedt een snelle Snapdragon 480 processor. Alles over het toestel kun je al lezen in de Nokia X20 review die we vorige week hebben gepubliceerd op DroidApp. Voor het maken van foto’s kun je de quad-camera gebruiken met 64MP hoofdlens.

Nokia geeft de X20 verder een 4470 mAh accu mee en is voorzien van verschillende multimediamogelijkheden. De smartphone biedt namelijk niet alleen een 3,5 millimeter aansluiting, maar ook nog een FM-radio. Er is 128GB opslagruimte en 8GB geheugen.

Met de X-serie slaat Nokia ook een nieuwe weg in, en wel met het 3-3-3 principe. Dit staat voor drie jaar garantie, drie jaar Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates die maandelijks moeten verschijnen.

Nokia X20 kopen

De Nokia X20 is te koop voor 379 euro en kan vanaf nu gekocht worden bij; Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.