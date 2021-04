Nokia presenteert: Nokia X20, X10 met drie jaar updates; en G20 en G10 – alle details

HMD Global blaast nieuw leven in het portfolio van Nokia. De fabrikant komt met vier nieuwe smartphones die uitgebracht worden in twee nieuwe series. Maak kennis met de nieuwe Nokia X- en G-serie, bestaande uit de X20, X10, G20 en G10. We zetten hiervan alle details op een rijtje, want het is groot nieuws!

Nokia X- en G-serie

Nokia gooit het portfolio van de fabrikant helemaal om en wil met de verschillende modellijnen duidelijkheid scheppen in wat gebruikers kunnen verwachten. In totaal zijn drie nieuwe modelseries gepresenteerd, waarvan we de details op een rijtje zetten.

Nokia X-serie: High-end toestellen. twee dagen batterijduur, 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates, drie jaar Android-updates.

High-end toestellen. twee dagen batterijduur, 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates, drie jaar Android-updates. Nokia G-serie: Middensegment. drie dagen batterijduur, 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates, twee jaar Android-updates.

Middensegment. drie dagen batterijduur, 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates, twee jaar Android-updates. Nokia C-serie: Instapsegment. 2 jaar lang, ieder kwartaal beveiligingsupdates. Geen verdere informatie over Android-updates.

Overigens is het goed om te melden dat de C-serie voorlopig niet in de Benelux uitgebracht zal worden. De twee toestellen uit deze serie, de Nokia C200 en C100 worden als het ware gezien als een minder interessante optie dan de Nokia 1.4 die onlangs in ons land uitgebracht werd.

Nokia X20

Nokia X-serie: X20 en X10

De Nokia X-serie heeft gelijk ook de 3-3-3 belofte, zo stelt HMD Global. Want bovenop de drie jaar lange updates, krijg je ook drie jaar garantie op je smartphone, waar dit normaal twee jaar is. Nu presenteert de fabrikant de Nokia X20 en X10. Beide toestellen draaien op Android 11 en zijn voorzien van de pure Android One-interface. Daarbij worden ze beiden aangedreven door een Snapdragon 480 chipset, inclusief ondersteuning voor het 5G-netwerk. Een andere overeenkomst vinden we terug in het scherm, welke een grootte heeft van 6,67 inch en een Full-HD+ resolutie biedt.

Nokia X10

Bij de Nokia X20 zien we een quad-camera met 64 megapixel hoofdlens, 5MP groothoeklens, 2MP macrolens en 2MP lens voor diepte. Nokia werkt hier weer samen met ZEISS. Voorop is een 32 megapixel front-camera geplaatst. Bij de Nokia X10 is er eveneens een quad-camera, alleen is de samenstelling anders. Het toestel is voorzien van een 48MP hoofdlens en er is voorop een 8 megapixel front-camera. Nokia geeft de twee devices een 4470 mAh accu mee, een 3,5 millimeter audio-aansluiting, een FM-radio en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Nokia benadrukt dat bij de X-serie geen oplader meegeleverd wordt. Volgens HMD Global is dat om de grote hoeveelheid afval te verminderen die telefoonoplader met zich meebrengt. Wel zal de lader optioneel aan te schaffen zijn, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan Clear Rivers. Deze Nederlandse non-profitorganisatie zet zich in om plastic afval uit internationale waterwegen te verwijderen. Een 100 procent composteerbare case om de smartphone te beschermen wordt wel meegeleverd.

Nokia G10

Nokia G-serie: G20 en G10

Voor het middensegment heeft Nokia twee modellen klaargezet in de nieuwe G-serie. De Nokia G20 en G10 zijn beiden voorzien van een 6,5 inch HD+ beeldscherm en een flinke 5050 mAh batterij. Naast een vingerafdrukscanner aan de zijkant is er ook een fysieke Google Assistent-knop. Alleen de G20 biedt ondersteuning voor NFC.

Nokia G20

De Nokia G20 heeft een quad-camera met 48MP hoofdlens, een groothoeklens van 5 megapixel, samen met twee 2MP lenzen. Bij de Nokia G10 is een triple-camera geplaatst. Deze heeft een 13 megapixel hoofdlens en tweemaal een 2MP lens voor macro en diepte. Nokia levert de G20 met een MediaTek G35 octa-core chipset, de G10 met een G25 chipset van MediaTek. Zowel de G10 als de G20 hebben ondersteuning voor dual-sim en het tweede simslot gaat niet ten koste van de geheugenkaart.

Nokia Lite Earbuds (BH-205)

Een nieuwe set earbuds zijn ook aangekondigd door de fabrikant. Deze headset is voorzien van touch-controls voor muziek, spraakassistent en oproepen. Het doosje kan de headset ook gelijk opladen en is goed voor zes oplaadbeurten. Totaal kun je 36 uur lang muziek afspelen met deze headset. De Nokia Lite Earbuds (BH-205) liggen vanaf medio juni in de Nederlandse winkels. De adviesprijs komt uit op 49 euro.

Beschikbaarheid

We moeten met zijn allen nog wel even wachten op de release van de nieuwe Nokia-toestellen. De Nokia X20 komt als eerst, vanaf medio mei. Je kunt kiezen uit één variant; 8GB RAM en 128GB opslagruimte. De prijs komt uit op 379 euro. De Nokia X10 komt in de eerste helft van juni voor 309 euro (6GB/64GB) of 349 euro (6GB/128GB).

HMD Global brengt de Nokia G10 en G20 in de tweede helft van juni uit in ons land. De Nokia G20 4GB/64GB kost je 169 euro. Voor 139 euro gaat de Nokia G10 (3GB/32GB) mee naar huis. Alle specificaties en details hebben we voor je verzameld op de toestelpagina’s, welke je kunt bereiken via onderstaande buttons.

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Nokia X10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Nokia G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend