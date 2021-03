Nokia komt met aankondiging op 8 april: Nokia G- en X-serie

Het lijkt erop dat HMD Global de naamvoering bij Nokia-toestellen over een andere boeg wil gooien. De smartphonefabrikant zou op 8 april een aankondiging willen houden en daar de G- en X-serie presenteren. Daar komen we nu wat meer over te weten.

Nokia G- en X-serie

HMD Global heeft bekend gemaakt dat het op 8 april een aankondiging heeft gepland voor de aankondiging van nieuwe Nokia-producten. Hoewel het bedrijf zelf niks meldt over wat we precies kunnen verwachten, komen er nu wel meerdere berichten binnendruppelen over wat de fabrikant van plan is. Het lijkt erop dat de huidige naamvoering verleden tijd is, en dat we overgaan naar een nieuwe modelreeks voor de goedkopere toestellen. In de berichten gaat het over de G-serie en de X-serie, al is nog niet helemaal duidelijk waar de verschillen precies in zitten en waarin het onderscheid te vinden zal zijn.

Bij een gerucht wordt gesproken over de Nokia G-serie waarbij het gaat om gaming-smartphones. Hierbij wordt ook de Nokia G10 genoemd, waarbij het toestel zou beschikken over een 6,4/6,5 inch beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Een high-end gaming-phone lijkt het niet te worden. Desondanks krijgt het toestel een krachtige Snapdragon 775 octa-core chipset mee. Er wordt ook gepraat over een penta-camera met 108 megapixel hoofdcamera en 5000 mAh accu. Mogelijk is de Nokia G10 de opvolger van de Nokia 8.3 5G.

Bronnen melden ook het bestaan van de Nokia X10 en X20. Deze twee smartphones komen met 5G-ondersteuning en een Snapdragon 480 processor. Bij de Nokia X10 zien we naar waarschijnlijkheid 6GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte, wat ons een vrij rare combinatie lijkt, omdat het wel heel veel werkgeheugen is voor deze specificaties. We nemen deze informatie dan ook met een flinke korrel zout. De X10 zou verschijnen in de kleuren wit en groen.

Voor de Nokia X20 kunnen we 6GB RAM en 128GB opslagruimte verwachten. De prijs zou uitkomen op 349 euro, terwijl de X10 voor 300 euro over de toonbank moet gaan. De Nokia X20 zou uitgebracht worden in de kleuren blauw en zandkleurig. Meer informatie ontbreekt helaas nog, maar daarover zullen we op 8 april te horen krijgen. We verwachten in de komende tijd nog wel beelden, maar die zijn er nu helaas nog niet.