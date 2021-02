Nokia 1.4 aangekondigd: betaalbaar toestel vanaf 99 euro

HMD Global heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd in het betaalbare segment. Het gaat om de Nokia 1.4, welke voorzien is van Android Go. De Nokia 1.4 zal ook uitgebracht worden in Nederland.

Dit is de Nokia 1.4

We kunnen kennismaken met een nieuwe smartphone van HMD Global, de naamvoerder van de merknaam Nokia. Het bedrijf presenteert vandaag de Nokia 1.4 welke geplaatst wordt in het betaalbare segment. De smartphone is voorzien van Android 10 Go. Android Go is de aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware.

Er is verder een Snapdragon 215 processor en de Nokia is leverbaar in verschillende varianten. Dit betekent dat er afhankelijk van het model 1, 2 of 3GB aan werkgeheugen is en 16, 32 of 64GB aan opslagruimte. Het grote scherm heeft een grootte van 6,51 inch en biedt een HD+ resolutie en 20:9 beeldverhouding. Aan boord van de Nokia 1.4 is een vingerafdrukscanner aan de achterkant, 8MP + 2MP macrolens achterop en een 5MP front-camera.

De Nokia 1.4 heeft een accucapaciteit van 4000 mAh en deze kan opgeladen worden via de Micro-USB aansluiting. Verder is er ruimte om een 3,5 millimeter headset aan te sluiten en is er een fysieke Google Assistent-knop op het toestel te vinden.

Nederland

De Nokia 1.4 zal ook in Nederland verschijnen, zo kan de fabrikant alvast bevestigen. Wel komt hij hier wat later dan in verschillende andere regio’s. De 1.4 wordt in april 2021 in Nederland verwacht. In de andere regio’s begint de prijs bij 99 euro. Omdat toestellen hier opvallend genoeg doorgaans een tientje duurder zijn dan bij aankondiging, verwachten we dat Nokia het toestel hier prijst op 109 euro. Over een tijdje worden alle details voor de Nederlandse markt bekend gemaakt.