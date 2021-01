Eerste berichten over Nokia 1.4 duiken op: dual-camera en verbeteringen

De eerste berichten over een nieuwe smartphone van HMD Global komen binnendruppelen. Aan de hand van deze informatie komen we de eerste details te weten over de Nokia 1.4, die een dual-camera krijgt en verschillende verbeteringen krijgt ten opzichte van het huidige model.

Nokia 1.4 komt in beeld

De Nokia 1.4 is in beeld gekomen. De smartphone moet de huidige Nokia 1.3 opvolgen en moet in vergelijking met het huidige model een reeks verbeteringen meekrijgen. De smartphone krijgt volgens de eerste berichten een dual-camera en zelfs een vingerafdrukscanner. De huidige Nokia 1.3 moet het doen met alleen gezichtsherkenning en met een enkele 8 megapixel camera. Bij de opvolger gaat er dus het één en ander veranderen.

Volgens de berichten krijgt de nieuwe Nokia 1.4 een dual-camera met een 13MP en 2MP lens. Verder zal ook dit toestel een cirkelvormige module krijgen voor de camera. Dit is een designstuk dat we bij alle modellen van Nokia zien tegenwoordig. De verwachting is dat de Nokia 1.4 een 3900 mAh accu meekrijgt en voorzien is van een 6,5 inch HD+ beeldscherm met druppel-notch. Er komen naar verluidt drie varianten; 1GB RAM/16GB geheugen, 2GB/32GB en 3GB/64GB.

Nokia zal de 1.4 uitbrengen in de kleuren paars, blauw en grijs, en het toestel uitrusten met een Snapdragon-chipset uit de 200-serie. De focus zal met name komen te liggen op de versie met 1GB en 2GB RAM. Aan de hand van deze specificaties is het onze verwachting dat ook dit model weer met de aangepaste versie van Android verschijnt; Android Go.